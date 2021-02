Fernando de Haro: "Lo que ha querido hacer Bárcenas es evidente, pero parece que no tiene munición"

Audio

No había hablado Casado sobre la enésima y contradictoria confesión de Bárcenas en vísperas del juicio por la Caja B del PP. No ha había hablado hasta que lo ha hecho esta mañana en estos micrófonos en el programa de Carlos Herrera. Casado ha sostenido que la credibilidad de Bárcenas es nula.

Es lo que piensa no sólo el máximo responsable del PP, sino la Fiscalía. Por lo que cuentan varias fuentes, la Fiscalía piensa lo mismo, que la confesión llega tarde, que la mayoría de sus acusaciones ya las hizo en su momento y que no tienen efecto procesal. No hay nada nuevo que no se haya investigado en el proceso de instrucción. En resumen , "no dice nada que no se supiese" ni aporta pruebas que acrediten nuevos delitos.

¿De qué acusa Bárcenas en su escrito? De varias cosas. Primero, le acusa de que Rajoy destruyó los papeles de la contabilidad B. Ya en 2013, ante el juez instructor Pablo Ruz, Bárcenas afirmó que Rajoy había destruido una copia de la contabilidad B. Es contradictorio que ahora diga que Rajoy destruyó los papeles originales de la contabilidad B porque en 2013 Bárcenas aseguró que esos originales se los había entregado al juez Ruz. El juez Ruz, en su momento, hace siete años, no acusó a Rajoy. Segunda acusación, más amenaza que acusación: tiene una grabación en la que queda probado que le daban dinero negro a Rajoy. Bárcenas lleva siete años tirando de esa manta, si esa grabación existiera ya la habría dado a conocer. Lo que ha querido hacer Bárcenas en plena campaña electoral catalana es evidente, pero parece que no tiene munición.

Volvamos a la entrevista de Casado con Herrera esta mañana aquí en la Cope. Casado ha insistido en que el PP de Rajoy ya no existe.

Es lógico que insista en ese argumento, que en buena medida es verdad. Aunque él ya estaba allí. El PP tiene por delante muchos juicios pendientes, no sólo el de la Caja B, queda el de la segunda época de Gürtel, entre otros, y luego el caso Kitchen. O sea, la posible utilización de los recursos del estado para callar a Bárcenas. El argumento de que ese es otro PP es demasiado débil para toda la tralla que Casado tiene encima.