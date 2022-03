Fernando de Haro, sobre las negociaciones de Rusia: "Putin va a exigir el este y el sureste de Ucrania"

Audio

Nataliya ha vuelto a su apartamento en Kiev e intenta poner orden después del último bombardeo. Es imposible, su casa está llena de cascotes y el bloque de viviendas en el que vive parece un esqueleto sin carne. No hay ventanas y faltan muchas paredes. Nataliya se sobrecoge al enseñar su cama llena de escombros.

Siempre es conveniente leer a Vassili Grossman, el mejor escritor ucraniano, quizás el mejor escritor del siglo XX, cronista de la II Guerra Mundial. Y de los excesos del estalinismo y del nazismo. En quizás su mejor novela, Vida y Destino, uno de sus personajes confiesa que por el influjo de la ideología consideró normal que millones de campesinos ucranianos murieran de hambre. El hechizo pasó -dice- y ahora veo a los seres humanos. Cuántos tormentos padecieron. Igual que cuando los alemanes decían que los judíos no eran seres humanos. Lo mismo dijeron Lenin y Stalin: los campesinos son seres humanos. Pero, ¡es una mentira! ¡Hombres! ¡Eran hombres!”. Son hombres, son mujeres, son niños, tenemos que repetirnos, me repito cuando repaso durante horas la información sobre la guerra. Mientras Putin recrudece los bombardeos sobre varias ciudades ucranianas parece que se abre una posibilidad a la paz. Zelensky, después de admitir este martes que Ucrania no puede entrar en la OTAN, hoy ve avances en las negociaciones. El ministro de Exteriores Ruso, Lavrov, también dice que hay avances sobre el status de neutralidad de Ucrania.

Recordemos que una de las exigencias de Putin es que Ucrania fuera neutral y no estuviera en la OTAN. ¿Avanzan realmente las negociaciones? En Siria, Putin mareó durante meses con las negociaciones y cuando se cerraba algún acuerdo lo incumplía. Ucrania tiene fórmulas para garantizar su neutralidad sin estar en la OTAN. Pero seguramente Putin no se va a conformar con eso, Putin va a exigir el este y el sureste de Ucrania.

La huelga de transportistas está haciendo mella en la distribución de alimentos y bebidas. Bolaños, la mano derecha del Gobierno, ha asegurado que haya o no acuerdo en Bruselas sobre como fijar el precio de la electricidad, van a bajar el precio del gas, electricidad y la gasolina. La pregunta para Bolaños es sencilla: si van a bajar precios pase lo que pase en el Consejo Europeo, ¿por qué no los bajan ya?

El Gobierno se ha reunido con el PP para explicarle lo que va a hacer, y el PP dice que no le han explicado nada. Si unos y otros van a llegar a un acuerdo, que falta hace, que por una vez se olviden, por favor, del postureo.