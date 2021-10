Fernando de Haro: "El PSOE se plegó a las necesidades de un Gobierno de coalición"

Audio

El nuevo single de Adele, nuevo single, después de cinco años, Easy on me, es la historia de un tropiezo, la confesión de una debilidad, de un fracasco. Cambié lo que era, para ponerlos a los dos en primer lugar pero ahora me rindo, dice la letra. Parece que por fin hemos empezado a reconocer y valorar los tropiezos, hasta Adele lo hace.

El PSOE desde su penúltimo congreso en 2017 vivió un momento extraño: Sánchez, elegido entonces secretario general, asumió todo el protagonismo después de que se hubiera producido una sangrante división para elegirlo como líder de la formación. Los que no le habían apoyado quedaron marginados. Desde entonces el partido ha estado, en gran medida, sometido al personalismo del presidente del Gobierno que alcanzó la Moncloa en 2018. El partido se plegó absolutamente a las necesidades de un Ejecutivo de coalición que necesitaba del apoyo de socios externos, entre otros el independentismo catalán.

Parece que desde el pasado mes de mayo Sánchez se ha convencido de que necesita más del PSOE para ganar las próximas elecciones y poder gobernar, para evitar que Yolanda Díaz le robe muchos votos al PSOE. Y eso se ha visto en el 40 Congreso celebrado este fin de semana. Sánchez ha recuperado a antiguos adversarios para su equipo de Moncloa y la composición de la nueva Ejecutiva refleja una mayor coordinación entre el Gobierno y el partido. Ya en julio, cuando remodeló el Gobierno, quiso fortalecer los vínculos de partido y de Gobierno. Puso a Oscar López para sustituir al todopoderoso Iván Redondo en La Moncloa, Pilar Alegría en el Ministerio de Educación, o Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial y portavoz-. Sánchez quería restañar heridas. Y el Congreso ha hecho un homenaje por todo lo alto a Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue de los que más le criticó.

De igual modo ha querido contar con Gónzález. Sánchez, por otra parte, en su discurso de clausura revindicó las esencias socialdemócratas del PSOE.

Sería una estupenda noticia que el PSOE hubiera recuperado esas esencias y que volviera a ser un partido centrado alejado de su socio de Gobierno, alejado de Podemos. La presencia de Felipe González en el Congreso parecería confirmar que el partido se recentra. Pero hay indicios de que esa vuelta a la socialdemocracia, por desgracia es poco solida. Junto a Felipe González intervino Zapatero que representa todo lo contrario. El propio González advirtió de la incoherencia de que el PSOE sea ambiguo con las nuevas dictaduras de América Latina e insistió en la necesidad de crear riqueza antes que distribuirla.

El propio Sánchez a la vez que hablaba de socialdemocracia prometía una contrareforma laboral que lo aleja de la moderación.

A España le vendría muy bien un PSOE socialdemocráta.