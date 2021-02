Fernando de Haro: "Podemos quiere meter cuchara en el nombramiento de los jueces"

Audio

A estas alturas todos sabemos que el PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo casi en nada desde que una moción de censura mandó a Rajoy a casa. Esa falta de acuerdo, como todos también sabemos, ha provocado que el CGPJ, que no es exactamente el órgano de los jueces, pero como si lo fuera no se haya renovado y lleve dos años de prórroga. El acuerdo es necesario porque hacen falta 210 diputados para elegir a los vocales que salen del Congreso.

En los últimos meses el Consejo, que no está renovado ha realizado una treintena de nombramientos por mayorías amplísimas. Provocando el enfado del Gobierno, sobre todo de Podemos, que quiere meter cuchara en el nombramiento de los jueces.

Para este jueves había prevista una reunión en el CGPJ para hacer más nombramientos. Pero esos nombramientos han desaparecido del orden del día. Señal de que lo que esta mañana ha anunciado el secretario de organización del PSOE, Teodoro García Egea, está muy cerca. Egea ha anunciado que el PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para esa renovación y lo más importante, que Podemos se había quedado fuera.

Eso es lo que el PP había exigido desde el principio. Con razón, visto como actúan los de Podemos con el caso Hasél, mejor que no nombre vocales del CGPJ. La entrevista que esta mañana ha hecho Herrera ha marcado la actualidad de la jornada. El Gobierno niega que el acuerdo esté hecho, pero el ministro Ábalos aclara que esto no se está negociando entre partidos sino por el Gobierno con el PP y que el Ministro de Justicia representa a todos los socios del Gobierno.

Declaraciones que parecen confirmar que, afortunadamente Podemos ni trincha ni corta. Echenique, el portavoz de Podemos ha asegurado que el PP miente. El problema de Echenique, calienta manifestaciones de radicales, es que ha dejado de ser una fuente fiable. El que se puso del lado de los violentos con pretexto de caso Hasél no parece muy veraz.

Si el acuerdo está efectivamente cerrado sin Podemos sería una muy buena noticia.Sánchez se había metido en un callejón sin salida al impulsar una reforma del sistema de elección de los vocales descalificado por poco democrático en Bruselas.