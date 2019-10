Fernando de Haro: "El pacto de la Unión Europea con Libia es un pacto de la vergüenza"

Audio

Muy buenas tardes a la gente gente desde el puerto de Catania. Estoy frente a un mar azul, en el centro del Mediterráneo, en el Mediterráneo central. A unos cuántos kilómetros de aquí está la isla de Lampedusa. Estoy en el puerto junto a los barcos que en ocasiones sirven para rescatar a inmigrantes, yo no sé si se pueden escuchar algunas olas golpeando a un barco pesquero que tengo delante, algunas gaviotas por aquí, el agua muy turquesa y un ambiente de verano. Los cataneses dicen que en realidad el verano no se acaba hasta que no llegue el mes de diciembre en esta isla donde hay una temperatura realmente agradable.

Este puerto en el que estoy es importante porque hasta 2017 aquí llegaban muchos de los inmigrantes que se rescataron en el Mediterráneo. Se siguen rescatando pero durante el periodo del gobierno de Salvini no se dejaban desembarcar esos inmigrantes. Curiosamente, el que ya no es vicepresidente y ministro del Interior italiano, Salvini, instrumentalizó desde 2017 la sensación de que a través de este puerto en el que estoy en este momento se estaba produciendo una avalancha de inmigrantes, pero eso no es cierto, me lo ha contado Gianluca, un colega periodista con el que he estado charlando.

Los políticos han tomado el control de los medios para hacer pensar a la mayor parte de la opinión pública lo que piensan ellos. Ya digo que, desde el 2017 hay rescates, pero mucho menos porque el Mediterráneo central está cerrado, han llegado solo 6000 inmigrantes durante 2019. ¿Por qué? Porque en 2017 la Unión Europea y Libia llegaron a un acuerdo, lo que tengo enfrente de este puerto, lo que tengo enfrente de este Mediterráneo al otro lado está Libia, y las costas de Libia en este momento están selladas por ese acuerdo muy criticable de la Unión Europea con Libia. Hace unos días se ha publicado aquí en Italia, en el diario Avvenire una foto que es muy reveladora de cómo se llego a ese acuerdo para sellar el Mediterráneo Central. En esa foto publicada por el diario Avvenire se ve que aquí, junto al puerto de Catania, uno de los jefes de la mafia de trata de personas había estado negociando con funcionarios italianos el pacto para sellar Libia, para que no salieron de allí en más migrantes.

Desde el 2017 el número ha descendido considerablemente. A pesar de eso los políticos han estado manipulando la información, especialmente la Liga Norte, y lo que sabemos ahora es que ese pacto de la Unión Europea con Libia es un pacto de la vergüenza porque aquí, muy cerca de donde estoy, ese acuerdo se llegó teniendo sentado a la mesa a gente que se dedicaba al trato de personas. Hace unos días habido un acuerdo de Grecia no, España no, que somos países muy interesados, más de Italia si, con Francia y Alemania para repartir a los migrantes que siguen llegando. Ese acuerdo muestra que por fin en Francia y Alemania hay voluntad para recolocarlos en toda Europa pero ese acuerdo también, como el pacto con Libia, muestran la debilidad de la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Esto es lo que os cuento en este momento en este puerto de Catania donde algunos pescadores trabajan y dónde también alguien pasa la tarde disfrutando de los remos.