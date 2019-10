Fernando de Haro: "Ninguno reconoce que se haya movido, pero PP y Ciudadanos se han movido y mucho"

Audio

Sánchez es un europeoista convencido y esta mañana, entre el paseo que ha dado en Córdaba por el Gran Capitan y el meeting que ha ofrecido en Jaen, seguro que ha dado un respingo en el coche al ver que lo del Brexit se pone duro. Esta mañana el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha perdido la paciencia con Jhonson y ha ha escrito en Twitter que “lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de culpa. Después de una conversación con Merkel, Jhonson ha sugerido que lo del acuerdo pactado es poco posible. Sánchez ha leído en el móvil la noticia o se la han contado sus colaboradores y luego ha leído las notas que le habían preparado para el meeting en Jaén. Esas notas decían que tenía que vover a prometer subida de las pensiones, y facilidades para el subsidiio agrario.

A un candidato, una noticia no le puede estropear el argumentario. Un candidato no puede apartarse de la ruta trazada. Más cuando las encuestas no van bien, porque en los últimos días las encuestas no le van bien a Pedro Sánchez. Hoy eldiario.es publica una encuesta que apunta a que el PSOE cae por primera vez por debajo de su resultado de abril: con el 27,2% de los votos y obtendría 118 escaños. El consenso de las encuestas de los últimos días no está en eso, pero apunta a una intención de voto del 28 por ciento. Antes del verano estaba en el 32 por ciento. Parece que le pasa factura a Sánchez la repetición electoral y la aparición de Errejón.

Ante esas encuestas a la baja Sánchez promete subida de las pensiones pero no cambia su postura ante la posibilidad de una repetición de los resultados. De hecho, Sánchez e Iglesias son los que menos han cambiado. Sánchez lo tiene teorizado, no es el que tiene que cambiar, los que tienen que cambiar son los votantes que se equivocaron y no le dieron un apoyo suficiente. Es la tesis de Sánchez, el jefe y Tezanos. El presidente del CIS escribe un artículo en la revista 'Temas' un artíclo en el que le pide a los votantes que se concentren el voto "en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar". Tezanos le echa la culpa al PP, a Ciudadanos y a Podemos, del bloqueo. Es el mismo mensaje de Sánchez, anoche repitió lo que viene diciendo desde abril: son los otros los que tienen que moverse.

iIglesias tampoco se mueve de su posición de siempre: o coalición PSOE-Podemos o no hay apoyo a Sánchez. El pasado sábado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, daba la sorpresa al anunciar que está dispuesto a pactar con el PSOE tras las elecciones. Y Casado ha hecho un gran viaje. No habla de facilitar con la abstención y le contestó el domingo a Feijóo que hay que dejarse de carralladas y de grandes coaliciones.

Ninguno reconoce que se haya movido, pero PP y Ciudadanos se han movido y mucho. Ya veremos a donde le lleva a Sánchez su inmovolismo y ese echarle la culpa a los otros, a los otros partidos y a los votantes por no haber sido claros.