Fernando de Haro: "Muchos presos de ETA no han pedido perdón por lo que hicieron"

Audio

He preferido enfriar el tema o enfriarme yo antes de comentar el asunto. Una columnista que escribe en uno de los periódicos considerados progresistas contó hace unos días la historia de una pareja joven que llevan quince años enamorada y que siguen juntos. Se enamoraron cuando tenían 16 años. Y por contar esa historia de amor, otro columnista ha dicho que es una fascista por hablar del amor juvenil y que perdura y ha pedido que la directora de su periódico que la destituya.

A veces es difícil entender en la España en la que vivimos. El amor entre dos jóvenes que se extiende en el tiempo es fascista, una petición de perdón por los errores cometidos en el pasado es comunista. Y entre etiquetas de unos y de otros cada vez podemos hablar de menos cosas, parece que estamos condenados a hablar solo de dietas, de los mejores ejercicios de cardio, y de la cría y el cuidado de las mascotas. Todos temas hacia los que tengo el máximo respeto, que no se me malinterprete no me vaya a meter en un lío.

Hoy ha sido el día de la gran avalancha. Bolaños, Rodriguez y Marlaska, los ministros del Gobierno han salido en avalancha para desmentir a Otegi, para desmentir que se esté negociando el apoyo de Bildu a los presupuestos a cambio de la libertad de los 200 presos de ETA. Avalancha de declaraciones no para desmentir que se negocie con Bildu. El Gobierno asegura que no negocia la libertad de los presos pero dice que sí negocia el bienestar de los españoles, fórmula que se utiliza para no negar que negocia con Bildu. Con Bildu no negocia la libertad de los presos pero sí negocia lo que llama el bienestar. El solo hecho de negociar o pactar con Bildu significa no entender el valor político de las víctimas del terrorismo. Ayer estuve en Mondragón, que es una de los localidades de Guipúzcoa donde más peso tiene Bildu y en la calle me justificaron que hay que rendir homenaje a Henri Parot, uno de los presos de ETA más sanguinario.

En eso está Bildu, en no condenar el terrorismo. Hoy mismo en la Cámara de Vitoria no ha podido salir adelante una condena de ETA porque Bildu se ha negado. Es un problema, un gran problema negociar la puesta en libertad de los presos de ETA, pero el problema existe por el solo hecho de pactar y negociar con Bildu. Porque Bildu no ha condenado a ETA. Porque como decía Joseba Arregui las víctimas tienen un valor político, las mataron para conseguir la independencia y ni han renunciado a la indepedencia ni han condenado lo que hicieron.

En este momento hay 173 presos de ETA. Los autos que ha publicado la Audiencia Nacional en los últimos meses dejan muy claro que la inmensa mayoría de los presos de ETA no han pedido perdón por lo que hicieron. Y ahora una buena parte de esos presos están en cárceles gestionadas por el Gobierno Vasco.