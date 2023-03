Fernando de Haro: "La moción no ha prosperado y ha servido para lo que iba a servir"

Audio

La vida, el origen de la vida, es algo apasionante. Un grupo de científicos japoneses han encontrado en los restos de un asteroide uracilo, que es un componente orgánico, uno de los ladrillos con los que está construido el ARN, la primera molécula de la vida que está presente en todos los organismos. Los restos del asteroide los ha conseguido una misión japonesa.

Estamos hablando de un asteroide que tiene la misma edad que la Tierra, 4.500 millones de años. La vida apareció hace 3.700. Este tipo de noticias son apasionantes, es apasionante saber más sobre la vida, y es impresionante que podamos entender, comprender. La vida está escrita en una gramática que entendemos. Y es también impresionante que nos demos cuenta de que estamos entendiendo. Es lo que nos distingue como seres humanos. Ninguna Inteligencia Artificial podrá entender que está entendiendo.

Sobre la moción de censura

No ha habido sorpresas. La moción no ha prosperado y ha servido para lo que iba a servir, para mostrar cohesión en la coalición de Gobierno y los socios parlamentarios de Sánchez. El circo ha continuado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Tamames ha recetado tranquilidad da Patxi Lopez y Abascal nos ha contado quién manda en casa. Para acabar el circo, Tamames ha hecho un comentario absolutamente improcedente.

Pues no, señor Tamames, usted tendrá muchos libros escritos, pero en esta España no hay milicias que maten al líder de la oposición, ni quema de iglesias, ni una Constitución que represente a una sola España, ni pistoleros políticos de izquierda y de derecha sembrando la calle de muertos, ni un Rey que haya intentado intervenir en la vida política, ni militares dispuestos a alzarse, ni anarquistas aprovechando la confusión para intentar imponer su delirio, ni falangistas violentos, ni partidos que no acepten el resultado de las elecciones. Basta, basta de bromas que tienen muy poca gracia.