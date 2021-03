Fernando de Haro: "Mientras Iglesias ha sido ministro, los mayores han muerto indefensos en las residencias"

Audio

Los políticos, algunos políticos decididamente han privatizado la política y el Estado. La política es un oficio que se ocupa cada vez menos de las problemas de la gente-gente, y que está cada vez más pendiente de sus propias agendas. Y para prueba lo que ha sucedido hoy.

Hoy, por fin, se ha terminado de despedir Iglesias del Gobierno. Lo ha hecho desafiando a la Junta Electoral Central que le dijo que no podía utilizar la sede de su ministerio para hacer anuncios electorales.

Hoy ha vuelto a grabar y a difundir por twitter un vídeo en el mismo sitio. Ha hablado de esas oligarquías que tan malas son y se ha ido diciendo que han demostrado que las cosas se podían hacer mejor

Iglesias ha sido en el Gobierno el ejemplo perfecto del político que privatiza el Estado para su promoción personal y partidista. Solo al marcharse el Gobierno ha aprobado un mayor gasto para la dependencia. Mientras Iglesias ha sido ministro de derechos sociales 55.000 personas que tenían reconocida el derecho a la ayuda de la dependencia se han muerto sin recibirla, mientras Iglesias ha sido ministro los mayores han muerto indefensos en las residencias.

Iglesias, en sus 15 meses en el Gobierno, se ha dedicado a descalificar a la democracia española, a atacar a los jueces y a trabajar por reducir la indepondnecia judicial, a atacar a la monarquía.

De Haro: "Lo que más preocupa a los catalanes es la crisis económica, la corrupción y el cambio climático"

Casi al mismo tiempo que se marchaba Iglesias, se producía el segundo fracaso de la investidura de Aragonés. Segundo día de debate y votación de investidura en Cataluña en el que no se ha hablado del 30 por ciento de los niños que viven en pobreza en Cataluña, que no se ha hablado de la caída del PIB en Cataluña que ha sido mayor que en el resto de España. Que no se ha hablado de cómo se ha deteriorado la imagen de Cataluña en el resto del mundo por los disturbios de hace unas semanas, en la que no se ha hablado del cierre de Nissan, ni de los cierres Bosch, no se ha hablado de que Madrid ya ha adelantado en riqueza a Cataluña, ni de los problemas de seguridad de Barcelona.

¿Qué es lo más le preocupa a los catalanes? La crisis económica, la corrupción, y el cambio climático. De esto no se ha hablado en el debate de investidura. El candidato, Aragonès, le ha pedido a Junxt que deje de exigir que Puigdemont controle el proceso de secesión desde el Consejo de la Republica en el exilio.

Carrizosa de Ciudadanos seguramente ha sido la voz de muchos catalanes. Políticos que se dedican a lo suyo, que privatizan el Estado.