Fernando de Haro: "Madrid es la comunidad autónoma más rica de España pero es también la más desigual"

Mañana empieza la campaña electoral a las elecciones de la Comunidad de Madrid. ¿Qué mañana empieza? ¿Pero cómo que mañana empieza si llevamos de campaña mes y medio, bueno, bien pensado llevamos de campaña dos años? Pues nada empieza la campaña oficialmente mañana. Unas elecciones en las que Ayuso parte como la gran favorita en las encuestas, las encuestas no son resultados.

Y en la que Sánchez se ha empeñado directamente. Al dislate de celebrar en unas elecciones en medio de una pandemia, tenemos el dislate de una campaña infinita en la que nunca se discute lo que nos interesa a la gente-gente, nunca se discute qué políticas generan más prosperidad, mas protagonismo de la sociedad, más justicia.

La precampaña de Madrid es un ejemplo, un mal ejemplo, de una política reducida en lemas muchas veces vacíos y en propaganda. Un ejemplo es lo que ha pasado en las últimas horas. Buscando un golpe de efecto, los estrategas de la Moncloa, que son los que llevan la campaña del PSOE, han anunciado que Reyes Maroto, la ministra de Industria, si gana Gabilondo, si consigue gobernar, demasiados condicionales, será la vicepresidenta económica.

Maroto ya ha empezado a hacer campaña.

De Haro: "Iglesias está acostumbrado a discutir por el reparto de sillones"

Iglesias está acostumbrado a discutir por el reparto de sillones, a hacer oposición al Gobierno en el que estaba, y hacer oposición al Gobierno en el que quiere estar. No le falta razón a Iglesias, parece pronto. Mientras Ayuso y el PP de Madrid siguen con lo de que el Constitucional no le haya dejado a Cantó estar en las listas.

Ayuso no quiso que Cantó estuviera en las listas, se lo impusieron, y ahora debe estar encantada. Pero qué le importa a la gente-gente si Cantó está o no en las listas, si Maroto va a ser vicepresidenta de un Gobierno que se formará tras unas elecciones que no se han celebrado y de las que no se conoce el resultado.

Además de meterse en una elecciones inoportunas, los políticos no discuten, por ejemplo del modelo económico y social que hay en la Comunidad de Madrid. Madrid se consolidó en 2017 como la economía de mayor tamaño de España superando a Cataluña, ¿Por qué ha sido eso? ¿qué políticas hay que mantener o corregir?

Madrid es la comunidad autónoma más rica de España pero es también la más desigual. La Comunidad de Madrid encabeza el «ranking» de desigualdad: es la comunidad de España con más diferencia: entre el 20% de la población más rica y el 20% de la más pobre de España. La recuperación anterior a 2019 no corrigió esa desigualdad. ¿Cómo se puede corregir ese problema? ¿Qué políticas lo han provocado? Eso no está en la campaña, y si está es solo con eslóganes.