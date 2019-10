Fernando de Haro: "Macarena Olona (Vox) ha hecho historia. Una vez expulsada no se movía de su escaño"

Audio

Torra ha comparecido hoy en rueda de prensa para dar el torre con la última invención independentista que quiere hacer lo negro blanco y lo blanco negro: ha comparecido para pedirle a Sánchez que le coja el teléfono, que sit an talk, que se siente y dialogue. Pero Torra, como habitulamente le sucede, ha puesto de manifiesto no solo su escasa voluntad de diálogo sino su voluntad de censurar la realidad. En esa rueda de prensa el peridista Xavier Rius, del portal e-noticies ha asegurado que el presidente de la Generalitat se ha querido aprovechar la violencia, le ha recordado que la mitad no quiere la independencia .

En este caso, no sé si si ustedes persisten nos abocan a un conflicto civil”. Ni sit ni talk ni nada, no ha habido respuesta. En esa rueda de prensa Torar le Torra ha instado a Buch investigar las cargas y pide una comisión de investigación. Quizás a Torra se la ha olvidado que Buch es miembro de su Gobierno. Torra ha respaldado en esa intervención la de resolución en el Parlament en clara desobediencia al Constitucional que rechaza la sentencia del Supremo y sigue hablando de autodeterminación pactada hoy por ERC, la CUP, y JxCat. La propuesta es un acto de clara desobediencia al Constitucional que hace unos días advirtió que se puede incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación. Los tres partidos independentistas desafían al Constitucional pero sus líderes se quieren poner a salvo y, por eso reclaman la autodeterminación con un artificio retórico y dicen que la propia cámara catalana "ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989. De momento ninguno de los líderes independentistas ni de los partidos independentistas se atreve a dar el paso de hacer las cuentas la realidad. Ese partido en principio era ERC, al menos así lo esperó Rajoy y así lo espera Sánchez. Esta mañana Iceta, el líder del PSC, todavía confesaba quizá con una pizca de picardía que tienen contactos con Aragonés, el vicepresidente del Gobierno.

Siguen cortejando a ERC. Los que ganan votos y quieran más votos son los de Vox. Esta mañana se produjo en el Congreso una gran bronca que ha montado la diputada Macarena Olona al empeñarse en que se hablara la violencia en Cataluña, un tema que no estaba en el orden del día. Olana ha forzado la situación hasta obligar a la presidenta a expulsarla. Olona ha hecho historia ya que una vez expulsada no se movía de su escaño. Finalmente, el letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez, ha dado orden a los ujieres para que la instaran a desalojar. La ujier Paloma Santamaría de 71 años se ha acercado a la política de Vox para pedirle que abandonara la Sala Constitucional. Olana se ha sumado al club de Rufián, el club de los diputados expulsados. El miedo al ascenso de Vox en las elecciones de abril movilizó un millón de votos a favor de Sánchez.