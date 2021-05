Fernando de Haro: "Los indultos pueden ser la condena para el PSOE"

Audio

Buenas noticias. Yo no sé tú, pero yo estoy sediento de buenas noticias. Estoy encantado de dar buenas noticias: ahí va. La recuperación de la economía va a ser mejor de lo esperado y el año que viene tendremos volveremos a la situación que teníamos en 2020. Lo dice la OCDE que es una de la organización más prestigiosa en predcciones económicas.

Pero el titular tiene desarrollo, La OCDE avisa de que hay incertidumbres, el Gobierno no debe equivocarse, el Gobierno tiene que esperarse a subir impuestos a que la recuperación sea plena, el Gobierno tiene que dejarse de ideologías y hacer un mercado laboral más flexible. Sánchez cuenta con la recuperación económica, cuenta con la vacunación plena o casi plena para superar el bache que sufre en las encuestas, por eso necesita llegar hasta el final de la legislatura.

Pero por primera vez en mucho tiempo hay voces en su partido que le advierten del tropiezo que puede significar los indultos a los políticos condenados.

Felipe González hace tiempo que es un jarrón chino en su partido. Pero Garcia Page y Vara, presidentes de Extremadura y Castilla-La Mancha representan ese socialismo netamente constitucional, ese votante que no entiende las manitas con los independentistas. Si hubiera un líder claro en el socialismo en este momento diría lo mismo. No sabemos si las diferentes críticas dentro del partido socialista son por el fuero o por el huevo. El huevo en este caso son los votos, el fuero es lo que el Supremo llama solución intolerable.

Zapatero los ha defendido, eso sí, comparándolos con la negociación con ETA. Ha terminado de arreglarlo. Hay quién lo ha dejado claro, Page lo ha dejado claro: los indultos pueden ser la condena para el partido. Page no juega a adivino, se limita a leer las encuestas, el 66 por ciento de los españoles rechazan los indultos. Los indultos pueden ser comprendidos en Cataluña, que es una gran reserva de votos de los socialistas, pero no en el resto de España. Parece lejana la posibilidad de que el PSOE desaparezca o se convierta en una fuerza minoritoria, en otros países como Francia o Italia ha desaparecido.

Es lógico que los socialistas estén preocupados por el huevo, por la pérdida de votantes que se traduce en pérdida de poder. Quizás ese sea el problema, el gran problema de Sánchez, eso es lo que le lleve a decir una cosa y la contraria en poco tiempo: que para Sánchez no hay nunca fuero, no hay nunca principios, no hay nunca nada sólido. El valor del informe del Supremo sobre los indultos no es solo jurídico es que pone negro sobre blanco una evidencia.