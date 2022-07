Fernando de Haro: "Las sanciones han debilitado la economía rusa y eso hace más difícil pagar a los soldados"

Audio

Buenas tardes a los afectados por los 12 incendios activos. Las olas de calor tienen muchos efectos: uno de ellos es que estamos más irritados. Lorenzo Silva nos recordaba ayer que muchos de las asonadas y levantamientos en España se han producido en julio. Vamos con la bronca. José Fernandez, concejal de distrito del Ayuntamiento y el dueño de un local con terraza, Jorge Ramsés, que está aquí en Madrid, muy cerca de la Cope, debían estar afectados por el calor. El concejal visitó hace unos días la terraza para advertir que estaba invadiendo parte de la acera que no le correspondia.

Dicen que el concejal grito que era la autoridad. Cuando tienes que revindicarte como autoridad a voces has perdido toda autoridad. Un concejal, un alcalde, un presidente del Gobierno, es la autoridad competente. Es el titular de un oficio de Gobierno. Pero la autoridad es otra cosa. Ni patrón, ni Dios ni marido decían las feministas anarquistas. Pero esas anarquistas también reconocían alguna autoridad: la de las amigas que sabían más de la vida, la de las personas que ayudaban a tener gusto por la vida. Esa es la autoridad, la verdadera autoridad, se sea anarquista o falangista.

Bruselas nos pide que ahorremos energía. La Comisión Europea nos ha recomendado que reduzcamos un 15 por ciento el consumo del gas. De momento es una obligación, no una recomendación.

Dentro de unos minutos vamos a analizar si estas medidas sirven para algo. Pero lo que nos preguntamos a estas alturas es si las sanciones contra Putin han servido para algo. Nosotros tenemos la inflación por las nubes, tenemos problemas de abastecimiento de energia y Rusia sigue donde estaba cuando empezó la guerra. El euro baja y el rublo sube. ¿Significa eso que las sanciones a Rusia no están funcionando? Una sanción económica no es lo mismo que un ataque con un misil, no funciona de forma inmediata. Las sanciones han debilitado la economía rusa y eso hace más difícil pagar a los soldados y fabricar armas. Rusia lo tiene más difícil para comprar tecnología en el exterior y eso le hace más difícil prodcuir el material militar que requiere alta tecnología. La falta de tecnología, por ejemplo, hace muy complicado tener buenos aviones de combate. Pero estos efectos no se notan de la mañana a la noche. Es verdad que Putin está vendiendo más gas, en mayo incremento los ingresos por sus ventas internacionales en un 50 por ciento. Los precios han subido y China e India se dedican ahora a comprar gas ruso. China gastó 18.900 millones de dólares en petróleo, gas y carbón en los últimos tres meses hasta finales de mayo, lo que significa un incremento en el gasto de las materias primas de casi el doble de cantidad comparado con el año anterior.

Por su parte, India desembolsó 5.100 millones de dólares a Putin por energía rusa, más de cinco veces que hace un año. Pero eso no es suficiente porque Putin tiene que comprar fuera de Rusia los componentes de los coches y de los carros de combate. Y las sanciones se lo hacen más difícil. Los que saben de esto dicen que habría que aumenttar lñasa sanciones: apostar por reducir las compras de gas y petróleo y hacer mayor presión financiera.