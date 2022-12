Fernando de Haro: "Las palabras del Rey pidiendo cuidar las instituciones surtieron efecto"

Audio

Como sabes, este el comentario que ha hecho el Papa Francisco de la salud de Benedicto XVI esta mañana. Palabras que nos han sobresaltado. Benedicto XVI cumplió el pasado mes de abril 95 años, está retirado en el monasterio Mater Ecclesiae donde se apartó tras su renuncia en febrero de 2013. Desde hace meses está débil y después de lo que ha dicho Franciso.

El director de la oficina de prensa si bien de momento no ha sido trasladado a ningún hospital y del Vaticano, Matteo Bruni, ha confirmado un "agravamiento" de las condiciones de salud de Benedicto XVI. Muy lejos queda aquel tiempo en el que la salud de los papas era un gran misterio. Desde hace años sabemos que el Vaticano es absolutamente transparente con estas cuestiones. Se ha producido un agravamiento de las condiciones del papa Benedicto XVI, cuando se produzca alguna novedad tendremos noticia. No es el momento de necrológica alguna, pero es imposible dejar de pensar en lo que ha supuesto y sigue suponiendo Raztinger para creyentes y no creyentes, una potente y humilde luz en tiempos muy oscuros.

Ayer te contábamos a los pocos minutos de que lo anunciara el Consejo General del Poder Judicial que por fin, había un acuerdo para designar a los magistrados del Constitucional que estaba pendiente desde junio.

¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Y que consecuencias tiene? Eran necesario 11 votos para elegir a estos dos magistrados, los vocales del CGPJ tenían mayoría pero necesitaban al menos un voto de los progresistas. Ayer el acuerdo se alcanzó por unanimidad. Los progresistas decidieron votar la propuesta de los conservadores. ¿Por qué cambiaron los vocales progresistas? Dicen algunos que Sánchez, que manda en los progresistas se rindió, que las palabras del Rey pidiendo cuidar las instituciones surtieron efecto, que había temor a un tirón de orejas de Bruselas. El caso es que los progresistas aceptaron renunciar a que su candidato para el constitucional Bandrés, se cayera de la lista. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué debería pasar?

Ya están designados los cuatro magistrados del Constitucional que había que cambiar. El propio Constitucional tiene que admitirlos, lo que previsiblemete se va a producir sin problemas. La renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato estaba caducado desde junio propiciará un vuelco de mayoría progresista en la corte de garantías para los próximos nueve años. Habrá siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, a la espera de que el Senado nombre algún día al sustituto de Alfredo Montoya, que renunció a su plaza el pasado verano por enfermedad. Y eso supone que es más fácil que el Constitucional no eche para atrás las leyes más controvertidas aprobadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos durante la actual legislatura entre ellas, la del aborto, la ley Celaá, la del solo sí es sí, la reforma laboral o la ley de eutanasia. ¿Con esta composición está hecho que el TC acepte un referéndum de autodeterminación en Cataluña? Es muy improbable, no está en la Constitución.

¿Lo gana todo Sánchez? Sánchez quería que Bandrés fuera al Constitucional para que se eligiera a Cándido Conde-Pumpido, presidente. Como ya no va Bandrés al Constitucional, sino una juez más independiente, Segoviano, habrá competencia entre dos jueces progresistas.

¿Qué debería pasar? Dos cosas: que Sánchez se olvidara de la proposición de ley para rebajar las mayorías las mayorías establecidas por la Constitución y que le devolviera al CGPJ las competencias para hacer los nombramientos de jueces que están pendientes. Sánchez hizo aprobar una ley para castigar al CGPJ.