Fernando de Haro: "Las estimaciones no son descabelladas y hay más positivos de los que se contabilizan"

Audio

La polémica generada por las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas ha tenido su reflejo, como tantas otras cosas, en un una avalancha de memes que se han extendido por redes sociales. Los memes no son información, no son opinión, son un golpe de ironía que nos hace sonreír. Hay quien se pone muy serio para hablar de los memes y los llama unidad cultural capaz de replicarse. El meme se hace meme cuando se extiende exponencialmente y salta de una red social a otra, por ejemplo, a través de los youtuber.

Ya digo que hay quien se toma muy en serio los memes, el Gobierno por ejemplo aprobó hace unos días un real decreto que aplica una directiva europea, en la que se regulan. El real decreto no les llama memes sino pastiches y dice que si no queda claro que es una broma, necesitará la autorización del autor de la foto o del video utilizado. Los memes, los pastiches, parecen haberse convertido en una de las pocas fugas de una sociedad en la que todos nos tomamos demasiado en serio.

Nadie puede reírse de lo políticamente correcto, tan risible en muchos casos. Habría que hacer un gran elogio del meme, del buen meme, del que nos arranca la sonrisa después de asaltarnos con el ingenio y la ironía, con una mirada que nos desvela nuestra ridiculez ridícula al tomarnos en serio cosas que no son serias. Somos demasiado serios, síntoma de que nos apreciamos poco.

Desde que estallara la pandemia, la OMS se ha equivocado muchas veces, se ha equivocado a favor de China, con las mascarillas, con los asintomáticos. Ahora la OMS, su director para Europa, Hans Klug, dando por bueno un estudio ha asegurado hace unas horas que la mitad de los europeos nos vamos a contagiar por ómicron en los próximos dos meses.

Ya digo que la OMS ha fallado muchas veces. Pero hay indicios de que en este caso las estimaciones no son descabelladas y hay muchos más positivos de los que a diario se contabilizan. Un dato. El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado que el 40 por ciento de los ingresados en Madrid no lo han hecho por covid sino con covid. Uno de cada cuatro de los ingresados fueron al hospital por otra dolencia y al hacerle una PCR se descubrió que tenían covid. Eso seguramente quiere decir que los casos y las tasas de incidencia absolutamente disparadas que te contamos todos los días no reflejan la realidad. Son más altas. Las cifras que no engañan son las de muertos.

En el último mes han muerto por covid 1.700 personas. Algunas voces reclaman que los periodistas dejemos de hablar del covid tanto como hablamos, y que se nos deje de bombardear con estadísticas de infectados. Hay incluso quien apuesta por volver a la vieja normalidad y ocuparse del covid como si fuera ya una gripe. ¿Es eso posible? De eso vamos a hablar esta tarde. Pero repito el dato que daba hace un momento: en el último mes han muerto 1.700 personas por covid, en un año mueren por gripe 1.500 personas.