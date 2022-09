Fernando De Haro: “Un inflación del 9 por ciento es una buena noticia, pero sigue siendo una burrada”

Audio

Tamara Falcó estuve hace algunos meses en el programa de Herrera. Ayer tuvimos en la Tarde una interesante conversación. ¿Los problemas amorosos de esta muchacha son noticia? A mi parece noticia que suban los precios, que bajen los impuestos, que los rusos se hayan cargado un gaseoducto, que el Gobierno tome malas o menos medidas para hacer frente a la crisis.

No me parece noticia muchas declaraciones de los políticos. Ni este culebrón. Será que son un clásico. Pero el caso es que mucha gente está colgada del culebrón Tamara. ¿Por qué? Hay cosas que son fáciles de explicar: ¿Por qué comemos alimentos azucarados y grasos, comida basura, que no necesitamos? Porque nuestros antepasados pasaron mucha miseria. ¿Por qué nos interesan los líos de Tamara? Porque nos encanta conocer historias, porque la fama nos interesa, o quizás porque nos parece que la vida de las celebrities nos habla de nosotros mismos, de nuestras sensibilidad, de nuestro deseo de emociones, de nuestras aspiraciones, de nuestra contradicciones. Confieso que no encuentro una explicación suficiente.

Vamos con las cosas de comer. Tenemos en principio buenas noticias. Hoy hemos sabido cuánto subieron los precios en agosto, Los precios no han bajado, pero han subido con menos fuerza. El mes pasado subieron un 9 por ciento, es una buena noticia porque bajamos del 10 por ciento. Pero hay algunos peros. Un inflación del 9 por ciento sigue siendo una burrada. Puede que parte de esta menor subida sea consecuencia de un espejismo estadístico, en agosto del pasado año ya empezaron a subir los precios. Y la inflación subyacente que es la más importante porque descuenta alimentos y energía no afloja

Con los precios por las nubes, a nuestros bolsillos le viene muy bien una bajada de impuestos. Esa bajada de impuestos que defienden los del PP y parte de los barones socialistas (Vara también se ha cambiado ya de bando) y a la que se ha negado hasta ahora Sánchez y que ha acabado adoptando.

En Moncloa se han dado cuenta de que no se ganan elecciones subiendo impuestos. Pero claro, el Gobierno tiene que cuadrar ahora el círculo, anunciar una bajada de impuestos intentando que no se note que ha corregido el rumbo. Por eso la ministra Montero ha presentado el enésimo reajuste fiscal como una forma de construir una sociedad más justa.,

Una sociedad más justa. Por eso el Gobierno nos dice que va a subir los impuestos a los ricos y va a bajárselos a los pobres. Por eso el Gobierno le da mucho bombo a un nuevo impuestos a las grandes fortunas. Ese nuevo impuesto a efectos de recaudación es poco relevante y en realidad que se trata de una recentralización fiscal que le quita las competencias a las CAS, deja con poca sustancia el impuesto de patrimonio.

El Gobierno nos dice que baja los impuestos a los pobres porque hay un cambio del IRPF. Antes quien ganaba menos de 14.000 euros al año no pagaba renta, ahora no va a pagar renta quien gane menos de 15.000 euros. También se eleva la cantidad hasta 21.000 de las reducciones de las rentas del trabajo. Para no usar más palabros y más cifras, baja el IRPF para los que menos ganan. El resto seguirán pagando 800 euros de más porque para ellos no se actualiza la tarifa. Hay que ganar las elecciones como las ha ganado el PP en Andalucía y como las quieren ganar los barones socialistas. Y si dije que no se podían bajar impuestos ya no me acuerdo.