Fernando de Haro: "Illa ha apostado por un diálogo con el independentismo dentro de la ley"

Audio

En estos micrófonos, ha estado esta mañana en el programa de Carlos Herrera, Salvador Illa, uno de los candidatos favoritos a las elecciones del domingo en Cataluña. Illa siempre muy educado ha dado su explicación del último culebrón: su negativa a hacerse una PCR esconde que se ha vacunado en secreto.

No tiene sentido esta sospecha. Una PCR no desvelaría si el ministro tiene anticuerpos. Haría falta un test de anticuerpos y tampoco eso significaría una vacunación en secreto. Podría haber pasado el Covid sin síntomas.

Ila le ha dicho a Herrera que no estará en un Gobierno con independentistas.

Nos gustaría creer a Illa, significaría que el alma constitucionalista del PSC ha triunfado. Pero el que manda es Sánchez y Sánchez también dijo antes de unas elecciones que no pactaba con independentistas. Además, ha apostado por un diálogo con el independentismo dentro de la ley. Lo mismo que Rajoy.

Pero el diálogo ya se inició en Pedrables. Y está fuera de la ley. La mesa de diálogo aceptada por los socialistas con los independentistas incluye la autodeterminación y la amnistía.

Illa también ha asegurado que no se siente orgullo del pacto del tinell. El pacto del tinell para quien no se acuerde fue el pacto de izquierdas e independentistas que se firmo en 2003 y que excluía cualquier acuerdo con el PP. Es exactamente lo que hace Sánchez desde 2018.

A pesar de este pacto anti-Illa, el PSC no romperá los acuerdos que tiene con Junts y ERC en diversos ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona: "El PSC no va a romper pactos de Gobierno en ningún ayuntamiento, son acuerdos de gobierno firmados. Lo que vimos anoche clarifica mucho el horizonte. Hay gente que no es socialista y que me va a votar. Algunos me han dicho que me votarán solo esta vez, porque quieren pasar página del independentismo".