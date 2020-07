Fernando de Haro: “Para Iglesias los hechos no cuentan”

Audio

Tras el principio de acuerdo anunciado hace unos en materia sanitaria y política exterior, el grupo popular confirmó que no votará a favor de ninguno de esos documentos porque todavía faltan muchos flecos por acordar. Se abstendrá y votará en contra de los otros dos.

El Consejo de Ministros cancela su rueda de prensa por primera vez desde la abdicación de Juan Carlos I. El Gobierno aprueba 40.000 millones de líneas ICO y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas. El Gobierno podrá inyectar dinero en empresas estratégicas en seguridad, salud y comunicaciones. Luego se ha hecho una foto con empresarios. La única medida incluida en el acuerdo, que ya se conocía desde este jueves, está recogida en el punto número 8, en la que el Ejecutivo se compromete a "poner en marcha un segundo programa financiero de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50.000 millones

Ya le he avisado al Presidente del Gobierno, nosotros no compartimos el planteamiento fiscal. No es el momento de estos temas

Los empresarios no quieren subida de impuestos porque ralentiza la economía. Pero impuestos habrá que subir, el problema es cuando y qué impuestos. Aunque en 2020 vamos a tener que gastar mucho es muy previsible que no tengamos problemas con el déficit, porque Europa nos va dejar que sea alto, y con la deuda, que se va a disparar. La política monetaria del BCE y el receso a los fondos europeos permitirán cubrir nuestras necesidades de financiación en 2020. Otra cosa es que pasa a partir de 2021 y los siguientes. Y entonces era imprescindible contar con los fondos europeos y con la confianza de los mercados financieros internacionales, y eso requerirá reformas y ajuste fiscal. Como con Rajoy, subida de impuestos. El Gobierno quiere subir los impuestos directos, se puede hacer más política. , y el Banco de España le dice que ha subir el IVA.

Nos hemos quedado sin acuerdo, pero al fin hemos tenido, por llamarlo, de alguna manera, explicación de Iglesias sobre el caso Dina. Estos son las explicaciones del caso Dina.

Iglesias se ha hecho el ofendidito. Resumamos las líneas argumentales de este caso, culebrón. Dina, asesora de Pablo Iglesias, sufre el robo de su teléfono móvil en un centro comercial de Alcorcón y presenta una denuncia en comisaría. En julio de 2016 El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entrega a Iglesias la tarjeta de memoria del móvil robado. Pero Iglesias no le devuelve al momento la tarjeta sino que espera meses y la tarjeta que le da esta inutilizada. Iglesias nos ha contado hoy el cuento de la pena, que no le dio la tarjeta del móvil a Dina para que no sufriera, para que no tuviera más presión.

Este cuenta de la pena no se lo ha creído hace días García Castellón que es el juez que lleva el caso, y que ya no se cree que Iglesias se víctima, más bien lo considera victimario e investiga si Iglesias cometió dos delitos.

En julio de 2016 Varios medios, OK Diario, El Confidencial y El Mundo, publican mensajes de la tarjeta. En ese momento, el abogado de Podemos, Calvete, avisa de que no hay caso porque esa información no sale de la tarjeta de Dina sino que son pantallazos que han salido de Podemos. Podemos, o sea Iglesias, deja dormir el asunto. Hasta que en diciembre de 2008 Iglesias se entera de que Villarejo tiene una copia d la tarjeta y encontró filón para electoral para hablar de las cloacas del Estado en las que estaba el PP, los empresarios y los camareros del camarote de los Hermanos Marx. A pesar de las evidencias jurídicas que tenemos hoy y de las evidencias informativas que apuntan a que el caso Dima si no fue montado por Iglesias fue aprovechado, a pesar de que para aprovecharlo Podemos utilizó información de un fiscal gracias a la relación sentimental de una de sus abogadas. Hoy Iglesias ha vuelto a repetir sustancialmente la versión del 18: que es víctima de las cloacas del Estado, que es cosa del PP. Quiere que Soraya va a dar explicaciones al Congreso.

Para Iglesias los hechos no cuentan.