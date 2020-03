De Haro: "Iglesias parece no haberse enterado de que todos sus esquemas se han quedado atrás"

Audio

El copresentador de ‘La Tarde’, Fernando de Haro, analiza la evolución de la crisis del coronavirus. Cuánto más exigentes se hacen los nuevos tiempos, más ridículas y desfasadas nos parecen las cosas que se hacían en los viejos tiempos. Cuando hablo de los viejos tiempos no me refiero a lo que sucedía hace diez años, dos años, me refiero a lo que se hacía hace quince días.

Hace quince días era razonable elevar quejas porque no había de esto o de aquello, ahora sabemos que no hay mascarillas, sabemos que no hay respiradores, ahora sabemos que las mascarillas las tenemos que cortar nosotros y llevárselas a los médicos y a los policías.

Hace diez días nos parecía normal que los políticos hicieran discursos ideológicos, que fueran triviales, que se dedicaran a ocupar espacios. Nos parecía casi normal que mintieran, que hubiese una distancia abismal entre los hechos y los discursos. Nos parecía normal que un político aprovechara cualquier circunstancia para hacerse una foto.

Hace diez días teníamos mucha tolerancia, quizás excesiva al oportunismo, a las ensoñaciones, a las palabras vacías. Ahora, amigo, se nos tuerce el gesto cuando vemos estas cosas. Porque la vida se ha vuelto muy exigente porque es un familiar o el amigo de un familiar el que ya no está. Porque son todos los amigos los que temen por su trabajo.

De Haro, sobre las declaraciones de Simón

Torcemos el gesto cuando Fernando Simón, el hombre que nos da el parte de la lucha contra la pandemia, haya justificado con extraños jeribeques que Pablo Iglesias estuviese en la rueda de prensa ayer con el ministro de Sanidad, aunque está en cuarentena porque su mujer es positiva.

En este tiempo nuestra tolerancia a estas respuestas de Fernando Simón ha disminuido. Como ha disminuido la tolerancia al discurso que hizo ayer Pablo Iglesias para presentar su plan social de 600 millones de euros, lleno de propaganda ideológica con los viejos esquemas de lo público, Iglesias parece no haberse enterado de que todos sus esquemas se han quedado atrás, como se han quedado atrás las caceroladas al Rey en las ventanas donde se aplaude a los sanitarios.

De Haro, sobre las declaraciones de Torra

Tampoco se ha enterado Torra de que el tiempo ha cambiado, y que la tolerancia a la mentira en esta situación es igual a cero y que por eso sus falsedades en la BBC de que el Gobierno de España no le deja confinar Cataluña para luchar contra el coronavirus y cerrar puertos y aeropuertos, lo convierte en alguien incalificable.

Los tiempos han cambiado tanto que cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Comunidad de Andalucía se quejan de que no llegan las mascarillas, tampoco tenemos mucha tolerancia porque sabemos que no hay mascarillas, porque sabemos que el Estado de Alarma consiste en una gestión centralizada que no se quejen los presidentes autonómicos de que no hay mascarillas, que nos manden al móvil un tutorial sobre cómo se corta con una sábana cómo se fabrica una mascarilla y que nos digan dónde las tenemos que llevar porque de cada casa seguro que salen 5 o 10 mascarillas.