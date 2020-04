Fernando de Haro: "Iglesias no es un ciudadano cualquiera y tiene que respetar al Poder Judicial"

Audio

La buena noticia, ya la sabes. Hemos doblado la curva, más curados que infectados. Habrá algún día en que no tengamos muertos o no tengamos aunque para eso todavía queda. Progresivamente iremos hablando más de las consecuencias económicas que sanitarias del COVID-19. Y aquí hay que ponerse las pilas. Ponerse las pilas para que la economía familiar y de las pequeñs empresas no se vaya a pique. Hay muchos autónomos que han pedido el ceso de actividad. Esto viene acompañado de una suspensión de las cuota y una prestación extraordinaria.

Pero a los que piden el cese de actividad desde el 15 de abril hasta final de mes no se les exonera de su cotización. Un autónomo que en abril recibió 661 euros de prestación en marzo pagó 283 euros a la S. Social y en abril otros 285. Tendrá que esperar a mayo y a junio a que se le devuelva lo que está pagando cuando no tiene actividad. ¿Por qué no se le suspende el pago? Lo mismo pasa con los ERTEs y los avales de crédito. Están muy bien los ERTEs pero si no se gestionan rápidamente no hay solución.

Aquí hay mucha tarea. Hacen falta ideas, soluciones, y la oposición acierta cuando hace propuestas, cuando critica, se equivoca la oposición cuando descalifica. Por ejemplo hoy ha acertado Casado al proponer que los empleados de sectores esenciales cobren el salario bruto, es decir que no tengan que pagar impuestos.

Hace falta liquidez, igual que hace falta la renta mínima, bien organizada. Aquí hay que superar fórmulas ideológicas. Hay que aportar soluciones y ponerse menos medallas. Hacer menos descalificaciones.

Fernando de Haro sobre la comparecencia de Montero tras el Consejo de Ministros extraordinario

Hoy ha habido Consejo de ministros para la prorroga del Estado de Alarma ha comparecido Montero y ha vuelto a hacer propaganda frente a la realidad.

"Somos un Gobierno cohesionado, un Gobierno fuerte" ¿Cómo puede decir eso? Lo menos que puede hacer Montero es callarse cuando se han enfrentado a la mínima. Ella niega que haya un problema de comunicación. Más propaganda de Montero cuando ha dicho que lo de Iglesias es un ejercicio de libertad de expresión.

"Respeto absoluto a las decisiones judiciales, esas palabras del vicepresidente se enmarcan dentro de la libertad de expresión". El vicepresidente del Gobierno no es un ciudadano cualquiera, es representante del Poder Ejecutivo y tiene que respetar al Poder Judicial.

Montero ha salido con esta recomendación. "El sentido común es insustituible". Menos mal que la sociedad civil tiene sentido común. En materia educativa, se ha suprimido una ley y el Gobierno ni siquiera asume cuantos suspensos se pueden tener para pasar de curso. Le da a las comunidades autónomas el criterio para tomar decisiones al respecto.