Fernando de Haro: "No hay una explicación o un discurso que pueda responder con un enunciado al terremoto"

En la parroquia latina de Alepo, después de 12 años de guerra y de escasez, vuelven a trabajar a destajo, esta vez para ayudar a los que se han quedado sin techo por el terremoto. Los equipos de rescate todavía sacan en Alepo a algunos supervivientes de entre los escombros.

5.000 muertos. Cientos de miles de personas pasan la noche en sus vehículos, en polideportivos o refugios.

Hoy Pedro Cuartango escribe una columna en ABC sobre el terremoto. Cuartango es probablemente el mejor periodista que tenemos en España, o uno de los mejores. No lo digo porque sea un hombre culto, que lo es. No lo digo porque tenga un gran sentido de la actualidad y una capacidad para contar, que las tiene. Lo digo porque tiene la valentía de plantear las preguntas y las cuestiones que muchas veces se censuran. Cuartango dice que es fácil hacer una explicación científica del terremoto, que es pertinente hablar de la fragilidad humana. Y añade que, sin embargo, el mal en el mundo es incomprensible, es obsceno, brutal, imprevisible.

Es verdad que el mal es incomprensible. Y añade también Cuartango que por muy religioso que se sea, es imposible entender la tragedia de ayer en Turquía y en Siria. Y esto también es verdad. No hay una explicación, una definición, un discurso que pueda responder con un enunciado al terremoto. No me interesa si lleva razón un intelectual u otro intelectual cuando hablan de que vivimos en el mejor o en el peor de los mundos. Cuartango concluye: estamos solos e indefensos frente a fuerzas irracionales que no podemos controlar. Y ahí es donde ya no coincido con el mejor periodista que hay en este momento en España.

Indefensos a menudo. Solos no. ¿O no tenemos experiencia de estar acompañados en medio de las devastaciones? Lo religioso va de esto, de cómo se puede vivir acompañado ante lo incomprensible del mal. Gracias Pedro por escribir de estas cosas.

Sobre el fin de las mascarillas

Todos recordamos estas frases de Fernando Simón hace casi tres años: no es necesario llevar mascarilla, decenas de miles de muertos después, ahora sí, deja de ser obligatorio el uso de mascarilla en público. Sánchez sigue presumiendo de una buena gestión de la pandemia.

Fue un momento muy difícil. No funcionaron las compras centralizadas. Ahora hay reclamaciones y condenas en los tribunales. Lo que no hay es un informe de una auditoria independiente. El 7 de octubre de 2020, el ministerio y las comunidades autónomas -en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud- acordaron la creación de un grupo de trabajo que definiría el "marco" para realizar un balance independiente de la gestión.