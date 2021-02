Fernando De Haro: "No hay proyecto de país porque en el Gobierno hay un partido que no cree en el país"

Audio

Bueno, pues por fin, empiezan a llegar los acuerdos entre el PP y el PSOE. Ya ha habido acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. En realidad a este debate se ha sumado Podemos y el PNV a cambio de asientos. No hay más que ver que entre los ocho consejeros esta José Manuel Martín Medem, columnista de ‘La Última Hora’, el digital convertido en altavoz de Podemos y digital de Mundo Obrero. Es bueno que haya acuerdos. Pero es significativo que el primer acuerdo se haya producido en RTVE donde los partidos se ponen de acuerdo en cómo se reparten el poder en una televisión pública que pagamos todos.

Seguimos pendientes del acuerdo en el Constitucional, en el CGPJ y el acuerdo para elegir al defensor del pueblo. Bienvenidos sean los acuerdos aunque sean un pacto para repartirse sillones. Los acuerdos han tardado en llegar y cuando han llegado son partidistas por lo que ha explicado con precisión González en una entrevista a El Confidencial.

González no identifica proyecto de país porque no hay. Y los ejemplos nos asaltan a diario. Si hubiera proyecto de país, el Congreso hubiera aprobado una declaración de condena a la violencia que ha tomado el encarcelamiento de Hasél como pretexto. ¿Hay algo más evidente que un país se tiene construir sin violencia? Esa declaración, propuesta por el PP, ha sido vetada por Podemos.

No hay proyecto de país porque un año después, con más de 80.000 muertos, Podemos sigue diciendo, cuando todavía no acabamos de vencer la tercera ola que si hay manifestación feminista acudirán.

Echenique , portavoz del partido en el Gobierno, dice que hay que ir a la manifestación, cuando la ministra de Sanidad Carolina Darias asegura que no es de recibo ir a a la manifestación.

Y la ministra de Sanidad dice que no hay que hacer la manifestación después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya asegurado que este 8 de marzo tienen que haber más feminismo que nunca, y después sde que el delegado del Gobierno, Franco, haya aprobado la manifestación, con condiciones pero la autorizado

No hay proyecto de país porque en el Gobierno hay un partido que no cree en el país, cree en una república plurinacional, no hay proyecto de país porque la izquierda de siempre, el PSOE veta a la derecha, no hay proyecto de país porque el centro-derecha de siempre anda desde hace demasiados años atrapado en dilemas de identidad.