Fernando de Haro: "Griñán no entra en la cárcel y Oriol Junqueras puede presentarse a las elecciones"

Hace ya casi 20 años Spielberg puso en la gran pantalla la historia de un refugiado que llegaba a un aeropuerto y que se quedaba varado porque no tenía papeles ni para entrar en el país al que iba ni para volver al país del que salió. La película está inspirada de forma muy libre y con toques muy dulzones en la historia de Mehran Karimi Naseri. Naseri fue un refugiado iraní que por motivos políticos, por su oposición al sha, tuvo que exiliarse. . Llegó al aeropuerto Charles de Gaulle, se instaló debajo de unas escaleras mecánicas donde vivió durante 18 años. Al final tuvo papeles y dinero. Vivió algún tiempo fuera del aeropuerto pero volvió al Charles de Gaulle y este sábado ha muerto con 77 años. Una vida marcada por la soledad. Seguramente Naseri no conocía las nuevas aplicaciones para encontrar parejas más o menos eventuales. No llegó a tiempo para moverse en el mundo del amor líquido. Podría haber encontrado una compañera, y haber roto con ella, haber encontrado otra y haber roto con ella. Una vez que le dieron los papeles podría haber dormido con la compañera del momento y no habría estado solo. Aunque esto no lo tengo claro. A veces en una cama compartida hay más soledad que debajo de una escalera mecánica. No sé si el amor líquido hubiera solucionado algún problema de Naseri, igual los hubiera aumentado.

La ministra de Educación Pilar Alegría, desde que es ministra de Educación, desde hace 15 meses ha dado muestras de ser algo más dialogante que su predecesora Isabel Celaá. Alegría además de ministra es portavoz del PSOE y hoy le ha dado una alegría a Almeida, el candidato del PP a las elecciones a la alcadía de Madrid, otra alegría a ERC y una tercera a Griñán.

La alegría al PP se la ha dado al anunciar que la ministra Reyes Maroto va a ser la candidata del PSOE a la alcadía de Madrid. ¿Reyes Maroto? ¿Quién es Reyes Maroto? Hubo un tiempo en el que en el PSOE había primarias. Esta a punto de empezar en el Congreso la tramitación del proyecto para anular el delito de sedición y ERC pide que también haya una rebaja a la baja del delito de malversación. La malversación castiga al funcionario o al político que administra de forma desleal el dinero de todos o que se queda con el. Alegría no ha querido confirmar de forma directa que van a cambiar la malversación

Dice que no han podido ver la propuesta de ERC... Pero después ha defendido a Griñán que como sabes tiene que entrar en prisión pronto por haber malversado dinero de los andaluces.

Griñán se llevó el dinero pero no para él, sino para comprar votos. Pues ya está, dos por el precio de uno, se suprime el delito de sedición, se reforma el delito de malversación (los del 'Proces' no robaron para ellos) Griñán no entra en la cárcel y Oriol Junqueras puede presentarse a las elecciones. ¡Carambola! Ya ha habido indultos, va a haber reforma de la sedición y lo próximo puede ser un referéndum no consentido por la Constitución. Hace casi dos años que se puso en marcha la famosa mesa de diálogo del Gobierno con los independentistas y toda indica que la mesa no ha sido simbólica, a esto es a lo que llamaban seguridad jurídica y marco para el diálogo.