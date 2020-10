Fernando De Haro: "El Gobierno va a gastar mucho, pero no va a gastar bien"

Audio

El estado de alarma, del que tanto hemos hablado esta semana no va a quedar obsoleto ha dicho el ministro Illa hace unos minutos. O sí. El ministro ha reconocido que con el actual estado de alarma aprobado por el Congreso no se puede hacer un nuevo confinamiento en casa. Y ni el ministro ni nadie, a la rapidez que está creciendo el virus, no vamos a saber hasta que pasen diez días si los toques de queda han permitido frenar la expansión del virus para evitar el colapso de las UCI.

Este es el ruido que hizo hace unos días en el puerto de Barcelona el choque de un gran barco con una grúa. Normalmente los puertos y las gruas de los puertos no son noticia más que por estos accidentes. Pero hay que decir que las grúas y los puertos fueron noticia entre el mes de junio y septiembre de este año. Porque es a través de los puertos de mar a través de donde exportamos nuestras mercancías.

Fernando de Haro sobre la situación económica actual

Y las exportaciones y las inversiones han sido las protagonistas del subidón del PIB, el PIB es toda la economía española, que ha subido un 16,7 por ciento. ¿Qué el PIB subiera en verano tanto es buena o mala noticia? Sin duda es una buena noticia, quiere decir que empezamos a recuperarnos del gran batacazo de la primavera.

Pero es una buena noticia a medias porque significa que el segundo palo de la V sube más despacio de lo que ha bajo el primer palo de la V. En Alemania no es así,Alemania creció en verano tanto como decreció en primavera. Pero claro nosotros no somos como Alemania, seguimos, de hecho, siendo los peores parados de Europa. Todavía nos queda mucho para volver a estar como estábamos antes de que apareciera el virus. Por eso es tan importante hacer las cosas bien.

No es el momento de subir impuestos, como ha dicho Cristobal Montoro, el hombre cuyo presupuesto sigue vigente. El PP también subió impuestos. Pero ahora no es el momento de subir impuestos, ya veremos cómo queda la cosa al final, pero probablemente sea la clase media la que más sufra. Es el momento de gastar, pero de gastar bien. El Gobierno va a gastar mucho, pero no va a gastar bien. Hay que gastar para rehacer, reconvertir, recomenzar, no para conservar muchas cosas que, desgraciadamente, ya no sirven.