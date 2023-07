Fernando de Haro: "En Génova están convencidos de que el debate lo ha ganado Feijóo por no haberse presentado"

Audio

Hasta hace unos días, meses, años, el adjetivo tropical asociado a cosas buenas, playas de arena blanca, palmeras, cocoteros... Ahora ya sabemos, sabemos por experiencia que tropical, una noche tropical, aquellas noches en las que la temperatura mínima no baja de los 20 °C y que es una tortura. Ya lo decían las abuelas: la experiencia es la madre de la ciencia, y lo demás son palabras con las que se juega, con las que se hace ideología

Este aplauso tiene ya casi 50 días. Fue el aplauso más extremo que hemos oído. Varapalo municipal y autonómicas, grupo parlamentario aplaudió a rabiar. Profetizó que habría acusaciones de tongo y que PP y Vox son la misma derecha extrema.

Hoy en el debate a tres de TVE, sin Feijóo. En realidad es un debate poco debate. Yolanda, su vicepresidenta, Abascal, ha funcionado como un socio para movilizar al votante de izquierda, es lo que va a intentar Sánchez. A por los indecisos de izquierda. Los votantes de PSOE y Podemos indecisos triplican a los de PP y Vox. El PSOE se pasó toda la campaña de las elecciones andaluzas de 2018 hablando de Vox, un partido que entonces no tenía un solo escaño ni en el parlamento de la región ni en el nacional. Desde entonces, en cada cita electoral, la extrema derecha ha ocupado un lugar central en la estrategia de campaña de los socialistas. La alerta antifascista no funciona.

En Génova están convencidos de que el debate lo ha ganado ya Feijóo por no haberse presentado.

Yolanda está planchando. No hay mitin en el que Yolanda Díaz, aspirante de Sumar a la presidencia del Gobierno, no saque a colación la fotografía del presidente del PP. La vicepresidenta necesita movilizar a casi un 30% de votantes de Unidas Podemos no tienen intención de votarla.