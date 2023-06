Fernando de Haro: "Garzón está convencido de que en España no hay separación de poderes"

Audio

Cuando viajas a alguna ciudad rusa, si no ha estudiado el ruso, no puedes entender el periódico o la televisión. Y además no puedes leer los carteles del metro porque no sabes leer cirílico. Imagínate que vives en tu país, España y no puedes leer los carteles. Así es como viven en España 500.000 personas. Todavía tenemos en España medio millón de analfabetos. Es el caso de Antonia.

Antonia nació en Extremadura y no fue al colegio. Ahora ya mayor va clase en un centro de Getafe. Vamos a escuchar su historia a las 17.30. Hemos estado con gente mayor que está dejando de ser analfabeta. Al hablar con ellos me ha quedado claro lo duro que es estar en un mundo que no comprendes

En España hay personas que creen que la transición no se hizo del todo bien porque enterró el pasado y que España no es una democracia plena y que hay que dedicar más tiempo a explicar más el franquismo. Están en su derecho de pensarlo, faltaría más.

Una de esas personas es el que fue juez Baltasar Garzón, Garzón fue apartado de carrera judicial al ser condenado a 11 años de inhabilitación. El Tribunal sentenció que Garzón, al ordenar las grabaciones de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución "injusta" y restringió el derecho de defensa.

Baltasar Garzón es una de las personas que cree que la ley de memoria histórica no se ha aplicado bien y que la transición se hizo mal. Baltasar Garzón está convencido de que en España no hay separación de poderes.

Está en su perfecto derecho. Baltasar Garzón es pareja de la ex ministra de Justicia, y ex fiscal general del Estado. No ocultan su mutuo aprecio, incluso a veces lo exhiben. Están en su perfecto derecho, faltaría más.

El caso es que Dolores Delgado es desde hoy la nueva fiscal de Memoria Democrática. Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le han dado las prisas, y en contra de la costumbre imperante y de la mayoría del Consejo Fiscal, por lo que pueda pasar ha nombrado a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática. Es muy posible que a partir de ahora los escritos de la nueva fiscal estén escritos a cuatro manos. Con una persona que dice que España no es una democracia plena y que la transición se hizo mal. A eso no hay derecho.