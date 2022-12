Fernando de Haro: "Estamos teniendo energía más barata y eso provoca que consumamos más"

Audio

Están echando en Filmin una serie con mucha tralla, por decirlo de algún modo. La serie habla de una juventud cansada, en algunos momentos cruel y que, con mucha frecuencia, se dedica a consumir drogas. Más que consumir drogas se meten de todo. Dice una de las creadoras de la serie, Berta Prieto, que la serie va de no demonizar las drogas. Querido Berta, yo pertenezco a una generación que no demonizaba las drogas, de hecho he visto a muchos amigos y compañeros fumar porros hasta dejarse el cerebro frito, y después de los porros meterse heroína como si no hubiera mañana. Querida Berta, si quieres hacer una serie que no demonice las drogas te tienes que venir al cementerio de Córdoba, donde están enterrados muchos que tuvieron un mal viaje en los años 80. Si quieres rodar una serie sobre drogas te invito a casa de unos amigos míos aquí en Madrid a los que hay que levantar, acostar, dar de comer, que hablan con dificultad, que luchan contra las pesadillas de su vida pasada y que empezaron fumándose un porrito y ahora siguen necesitando metadona. A que no hay, Berta, a que no hay para rodar donde hay que rodar para contar la historia de la droga, la verdadera historia de la droga, en las tres mil viviendas en Sevilla, en algunos rincones de la Cañada Real en Madrid, yo te hago el guion, Berta, yo te hago las entrevistas. A que no hay...

Mientras los chicos de Sánchez ya nos están contando la consulta que sí va a aceptar el Gobierno en Cataluña, el presidente del Gobierno está hoy en Bruselas y desde allí se ha felicitado de cómo está bajando la curva de la inflación.

Hace unas horas hemos conocido los datos de la subida de precios del mes de noviembre, los datos con detalle. Buena noticia, se confirma que hemos tenido una inflación que está por debajo del 7 por ciento. España es el país con menor inflación de la euro zona. Mala noticia: se confirma que los precios de los alimentos, los de la cesta de la compra han subido en el último año un 15 por ciento. Hombre eso no es doblegar la curva de la inflación. Sánchez subraya que ha bajado el precio de la electricidad y de las gasolinas. Pues es verdad. El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas y eso ha hecho bajar los precios. Sánchez claro, presume, que su fórmula de poner un tope al precio del gas para generar electricidad, fórmula que puso en marcha hace seis meses ha funcionado muy bien. Lo ha subrayado hoy en Bruselas donde los miembros de la UE, de nuevo, no se han puesto de acuerdo para ponerle un tope al precio del gas razonable, ahora el tope es un tope inútil porque está en 275 euros y eso no sirve para nada. Aquí lo tenemos en 40 euros.

Volvamos a España. ¿Para qué ha servido y para qué no ha servido el tope al precio de gas? El famoso mecanismo del tope al precio del gas ha sido positivo para algunas cosas y negativo para otras. El precio del gas en toda Europa ha bajado porque el frío tardó en llegar, porque había suficientes reservas. En España ha llovido y ha hecho viento y eso permite no depender tanto del gas. Y, es verdad, que el tope de Sánchez ha bajado el precio. Ha bajado el precio alrededor de un 15 por ciento, porque a las empresas generadoras de electricidad hay que pagarles la diferencia. Pero la medida está teniendo otra cara: estamos teniendo energía más barata y eso provoca que consumamos más y como la electricidad es más barata los portugueses, los franceses y los marroquíes compran esa electricidad más barata, que en compensaciones, pagamos los españoles. Estamos hablando seguramente de 1.300 millones al año.