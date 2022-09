Fernando de Haro: "En España hay mucha economía sumergida y unos impuestos mal diseñados"

Audio

La Milan Fashion Week, la gran semana de la moda de Milán, ha terminado con un lema: eres libre para vestirte como quieras. Bueno es saberlo. Las Kardashian no han perdido la ocasión y han estado en el sarao. Por lo visto Kloe Kardashian tiene nuevo novio. En realidad Kloe no tiene vergüenza. Como sabes hace unos días se hizo una foto como si estubiera recién parida, cuando en realidad enseñaba un bebe que ha sido gestado por un vientre de alquiler, es decir por una mujer a la que le han quitado a su hijo a cambio de dinero. En Estados Unidos compras un niño por 100.000 euros, en México por 75.000 y en Ucrania por 35.000. Cuando pagas te llevas un niño que has convertido en una cosa y dejas a una madre a las que has convertido en una esclava.

Shakira se ha quedado sin Piqué y ahora se va a sentar en el banquillo de los acusados. Esta acusada de haber defraudado a Hacienda 14 millones y medio de euros después de seis delitos fiscales. Sakira tenía que haber pagado impuestos en España, porque en contra de lo que dijo, era residente en España, es decir que vivió en nuestro país más de 183 días al año. La Fiscalía pide para ella 8 años de prisión. No está todavía condenada. ¿Qué pasará si al final es condenada a más de dos años de prisión? ¿Entrará en prisión? Los condenados a menos de dos años de prisión no suelen entrar en la cárcel si no tienen antecedentes. A partir de los dos años ya es más complicado.

La decisión de la juez del caso puede servirle al Gobierno en este raca raca con el que nos entretiene desde hace días: hay que subir el impuesto a los ricos que no pagan bastante, como Shakira. La ministra de Hacienda sigue contando que habrá subida del IRPF, de sociedades, además de impuestos a las eléctricas, a los bancos. En realidad el Gobierno ya subió el IRPF porque no actualizó la tarifa segúin el IPC. Por eso Ximo Puig le ha hecho un buen agujero a Sánchez al anunciar lo mismo que han hecho los barones del PP que va a deflactar la tarifa.

Patxi López, que en vez de actuar como portavoz del partido, actúa como portavoz del gobierno dice que de eso nada.

Desde que Sánchez llegó al Gobierno ha fomentado una especie de sentimiento de culpa fiscal en los españoles. Los españoles seríamos insolidarios y egoistas porque pagamos menos impuestos que los europeos. Y, por eso, para mantener el Estado del Bienestar, hay que pagar más

Qué malos son los españoles que pagan poco. Y lo hemos explicado muchas tardes, el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles, los que pagamos impuestos, es más intenso que el de los alemanes, por ejemplo. Pero es verdad que en España se recauda menos. El problema es que en España hay mucha economía sumergida, unos impuestos mal diseñados y mucha gente en el paro. Para sostener el Estado del Bienestar y reducir el déficit público hay que conseguir que la economía sumergida aflore, que el sistema fiscal sea más racional y que se gaste mejor. Esto de utilizar el sentimiento de culpa para abrumar al personal es muy viejo pero no cuela.