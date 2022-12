Fernando de Haro: "Ni elecciones anticipadas, ni mociones: pedagogía"

Audio

Empezamos la semana que acabará con la final del mundial. El sábado estuve cenando en un restaurante marroquí. Todo eran sonrisas, algunos camareros llevaban la camiseta de la selección nacional. Los marroquies estában felices. Pero Manolo Lama tiene que andarse con cuidado en la semifinal del miércoles. La que le han montado al locutor de TVE Juan Carlos Rivero, ha sido gorda.

Pablo Iglesias en un tuit: "Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho 'los marroquíes roban y salen corriendo no debería volver a trabajar en la televisión pública'". Pablo Iglesias está en su mundo de resentimiento, ajuste de cuentas y censuras. Pero la anécdota tiene su categoría. Desde hace años se practican en todo Occidente políticas de discrimación positiva: es decir que se protege más, se gasta más dinero, en personas que están o estuvieron discriminadas: discapacitados, mujeres, homosexuales, migrantes, negros y un largo etcetera. Y eso está muy bien. Hay que tratar al igual como igual y al desigual como desigual. Lo que no está bien es que esas políticas de discriminación positiva, o de corrección política, provoquen exactamente lo contrario que buscan: perpetuar la discriminación y el gueto. Si en un partido no se puede decir los marroquíes roban la pelota y salen corriendo, estamos perpetuando la discriminación

Los abuelos de nuestros abuelos decían que los cómicos les hacían reir con sus artificios. Ahora los cómicos, los políticos, no nos hacen reir con artificios porque sus artificios, sus postureos, son más de tragedia que de comedia. Para perpetrar la tragedia, la tragedia de suprimir la sedición y rebajar la malversación ERC, los socialistas han vuelto a representar un entremés. La semana pasada ERC presentó en el Congreso una enmienda para que la malversación buena, la de los que han robado para declarar la independencia, se quedara en tres años de cárcel. El PSOE presenta hoy una enmienda en la que la deja en cuatro años, de seis a cuatro años. ¿Qué pretende el Gobierno con este entremés? Lo viene explicando el diario 'El País' desde ayer en sus titulares: la enmienda reforma la malversación pero no deja impune el procés. El aparato de propaganda gubernamental está en marcha.

Doña Pilar una ministra no dice embustes y menos si es ministra de Educación. La rebaja a cuatro años seguirá beneficiando a los líderes del proces, a los fugados y a decenas de cargos independentistas. Sánchez ayer estuvo muy claro en Barcelona.

Sánchez confunde su destino con el destino de España. Es verdad que no hay otra que aceptar lo que pide el independentismo. No hay otra para él, no para España. Si quiere seguir en Moncloa no hay otra. Hay algo curioso en las encuestas, la mayoría de los votantes socialistas rechazan la reforma del delito de sedición, pero las últimas encuestas muestran también que la reforma de la sedición no castiga a Sánchez. A esto es a lo que juega Sánchez, el hombre que quiere pasar a la historia por la memoria historia, confía en que los votantes, dentro de un año no se acuerden de lo ha hecho. Para contrarrestar la desmemoria está la oposición. De momento Feijoo pide eleciones anticipadas.

Reclamar elecciones anticipadas es confirmar la impotencia. Ayuso en Herrera se ha puesto tremendista. Cuanto más se exageren las críticas menos verosímiles son. Y Abascal pide moción de censura. Otra vez Vox dándole aire al Gobierno. Ni elecciones anticipadas, ni mociones: pedagogía.