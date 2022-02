Fernando de Haro, desde Tirol del Sur, la zona cero del negacionismo en Italia

Audio

Estoy en la plaza Walther, la plaza histórica de Bolzano. Bolzano es un pueblo del Tirol del Sur, un pueblo del norte de Italia, ya metido en los Alpes, muy cerca de Austria y Suiza. He venido hasta aquí porque esta es una de las zonas ceros del negacionismo, hay casi un 30 por ciento de personas que no se han vacunado. He venido hasta aquí para intentar comprender que hay en la cabeza de un negacionista y cómo se vive en una sociedad con tantos negacionistas. En las UCI el 70 de los enfermos son no vacunados. Hay 1.200 sanitarios a los que se les ha prohibido ejercer porque no están vacunados.

Hay más de 600 profesores que no pueden dar clase porque no quieren vacunarse. Desde hoy los que no están vacunados no pueden entrar en un comercio, en un autobús, en un restaurante, y en muchos locales públicos sin tener el pasaporte Covid. Desde que he llegado aquí he hablado con un buen puñado de personas que no quieren llamar a las vacunas vacunas, que piensan que hay una especie de conspiración para limitar sus libertades. No todos son iguales, algunos solo quieren que no se impongan las vacunas. Pero una buena parte, cuando hablas con ellos, te niegan toda la información sobre los efectos beneficiosos de las vacunas. No hay modo de establecer una conversación. Son un muro. La abogada Renate, con la que hablaré luego, defiende, por ejemplo, en contra de todos los datos disponibles, que los enfermos que están en las UCI son personas que al recibir la vacuna se han puesto enfermos.

Renate niega la realidad, pero luego la realidad acaba imponiéndose como me decía Andrea, que ha trabajado en algunas de las UCI.

¿Por qué rechazan las vacunas? Por motivos peregrinos: porque el aire de los alpes les protege, porque las vacunas no son vacunas. No rechazan las vacunas por las razones que esgrimen, hay algo previo. Las personas no somos perfectos procesadores de la información disponible”. Llas emociones individuales pueden tener mayor impacto en la conducta que el conocimiento”.

Las decisiones se toman no en función de un procesamiento analítico sino de otros factores. Y aquí lo que hay es desconfianza, hacia lo que llaman la mala ciencia, el Gobierno, lo que llaman el sistema. Lo vamos a escuchar esta tarde.

Los políticos españoles, especialmente, Irene Montero, y algunos sindicatos han decidido que para tener algo de notoriedad hay que ponerse del lado de Chanel, de Bandini o de las gallegas. Como la ideología interesa cada vez menos, convirtamos la música en terreno ideológico. Los políticos del primer debate para las elecciones de Castilla y León no hablaron de Benidorm Fest.

El debate fue aburrido y absolutamente prescindible. Se politiza un festival de música y la política de los políticos suena irrelevante. Aquí algo que no funciona.