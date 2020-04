Fernando de Haro: "La descoordinación del Gobierno sirve para que Iglesias saque pecho"

Audio

Son las respuestas de Pablo Iglesias en la sesión de control. Esta mañana, se ha debatido en el Congreso la convalidación del decreto ley de la tercera prórroga del Estado de Alarma. El resultado previsto permitirá tener el apoyo necesario después de una sesión de control y un debate aunque ya las desafecciones de los socios de Sánchez son prácticamente totales. El tono se ha parecido al de los días anteriores y el cambio importante es que nadie ha dejado de criticar al Gobierno salvo Podemos.

Sánchez no ha hecho autocritica, ni siquiera después del caos para el paseo de los niños. Además, ha dicho que el Gobierno va a seguir rectificando.

Audio

Se entiende que se pueda tener que hacer una rectificación pero el ejemplo de ayer de los niños nos revela que hay unas rectificaciones consecuencia de una incapacidad para gestionar este problema. Parece que va a haber una autorización de 3 niños por adulto, una hora de paseo o deporte entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. La descoordinación continúa, ya que Fernando Simón ha dicho que no se le puede poner fechas. Sánchez sin embargo ha dicho que a mitad de mayo, sin negar la posibilidad que se puedan dar pasos hacia delante y hacia detrás. Hay una cuota de rectificación pero no hay manera de que acierten. La descoordinación y la falta de precisión en las decisiones sirve para que Iglesias saque al final pecho.

El Gobierno pagó por adelantado 2,1 millones de mascarillas de la marca defectuosa. Sanidad contrató por 17 millones a la importadora de los test falsos antes de que tuviera licencia. Sanidad retiró las mascarillas 'fake' a los cinco días de saber que eran falsas. Esta rectificación por más que se empeñe Sánchez no es en positivo. Los test eran falsos y se distribuyeron mascarillas malas y no se recogieron a tiempo. No se puede explicar esto como una rectificación en positivo. Es darle vueltas al lenguaje.

Fernando de Haro sobre la crítica de la oposición al Gobierno

El líder del PP, Pablo Casado (d), y el secretario general del PP, Teodoro García Egea (i), desinfectan sus manos durante el pleno celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, en un debate en el que también se abordó la nueva fase que se abrirá en las próximas semanas con el levantamiento progresivo de las restricciones a la movilidad por el coronavirus. En Madrid, (España), a 9 de abril de 2020.Pool

Casado ha valorado la gestión y la propaganda obsesiva que difunde el Gobierno.

Audio

Acertado Casado en las críticas, me parece a mí que sería la oposición más eficaz si cada vez que comparece hiciera una lista de las medidas que hay que tomar en este momento.

Lastra es la voz del PSOE, la que da el termómetro de cómo están las cosas entre el Gobierno y la oposición. Hoy ha criticado a Casado por fomentar un clima de rencor aunque también ha hablado de entendimiento entre derecha e izquierda.

Audio

Ha añadido que no es la primera vez que la derecha y la izquierda saben entenderse. Ya nos gustaría que se entendieran.