Fernando de Haro: "El cristianismo ha vuelto a ser una religión de perseguidos"

Diego Valencia tenía 65 años. Llevaba 16 años ocupándose de muchas cosas en la iglesia de La Palma, de Algeciras. A su mujer la tenía ingresada en el hospital. Ayer, después de la misa, estaba recogiendo los ceremoniales cuando, como sabes, le atacó Yassine Kanjaa, un migrante marroquí en situación irregular. Diego, herido, consiguió escapar, pero Yassine lo mató en el exterior de la iglesia. Josefina, catequista, que vio todo lo que sucedió nos ha contado entre sollozos como Diego luchó por su vida.

Descanse en paz. A Diego lo mataron por ser un cristiano. Yassine Kanjaa grito muerte a los cristianos. He conocido víctimas de ese odio a los cristianos en Egipto, Siria, Iraq, Líbano, Palestina y la India. El cristianismo es la religión más perseguida del planeta. El cristianismo ha vuelto a ser una religión de perseguidos. De hecho, hay más de 360 millones de cristianos que sufren un alto grado de persecución y discriminación a causa de su fe. El año pasado fueron asesinados en el mundo 5621 cristianos. Oficialmente Marlaska no ha confirmado que sea un atentado yihadista.



Esperaremos a que avance la investigación. No sabemos si Yassine Kanjaa es un yihadista. Ayer al encontrarse en Algeciras con otro mulsulmán moroquí lo golpeo y lo llamó infiel. También he visto en algunos rincones del mundo como los yihadistas atacan a aquellos musulmanes que no siguen sus doctrinas violentas. El yihadismo es una perversa utilización de la religión, del nombre de Dios, para justificar la violencia. En este momento solo un 40 por ciento de los marroquies se definen como personas religiosas. Los que saben de esto explican que el yihadismo no es una expresión religiosa sino una expresión del nihilismo. Los yihadistas suelen ser muy poquito o nada religiosos.

Es muy duro, nos lo contaba Pepe hace unos días aquí en 'La Tarde'. Tiene 62 años y llevaba casi nueve en paro, pero al final ha encontrado trabajo hace unos meses.

Ya tenemos la foto completa de cómo ha evolucionado el paro durante 2022. Hemos conocido hace unas horas la EPA. Durante el año pasado se creó bastante empleo, más de 600.000 personas encontraron trabajo. Pero a partir del verano esa creación de empleo empezó a perder fuerza, y entre octubre y diciembre no se creó empleo, si se ajustan los datos. No se ha creado empleo en el cuarto trimestre. Eso supone que hemos vuelto a los 3 millones de parados. A esos parados habría que sumar los que tienen un contrato indefinido y no están trabajando. ¿Por que no se ha creado empleo? Porque la economía española se ha ralentizado. ¿Cómo va seguir evolucionando? No se puede tener un optimismo ingenuo, pero tampoco un pesimismo cenizo. Porque todavía hay elementos que se mantienen bien en nuestra economía, como el consumo, a pesar de la inflación.