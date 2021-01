Fernando de Haro: "La crisis tiene el rostro del paro"

Audio

Hoy hemos tenido el retrato casi definitivo de lo que ha supuesto la crisis de 2020. La crisis tiene el rostro del paro.

EPA. Destrucción 622.000 empleos. Destruye el sector privado. ¿Qué significa esto? Cambio de tendencia respecto a los últimos seis años, habrá que crear posiblemente 1.000.0000 de puestos de trabajo. La ministra Calviño dice que el dato ha sido bueno.

¿Por qué puede decir la ministra que los datos son buenos? ¿Hay una botella medio llena? Porque en el cuarto trimestre se creó empleo. Es verdad que se creó empleo, pero todavía no había estallado la tercera ola. Pero no se puede decir que el dato de final de año sea bueno cuando la creación de empleo es y va a ser lenta, cuando tenemos 1.200.000 de hogares que tienen todos sus miembros sin empleo. Y Cuando 4 de cada 10 jóvenes están parados.

El dato de desempleo no es la foto completa, porque tenemos 750.000 en ERTES.

Por eso es tan importante la buena gestión del fondo europeo. El decreto preparado para esa gestión no es bueno: no hay organismos independientes, no hay acuerdo con la oposición, solo el Gobierno, y Calviño.

La covid destruyó 622.600 empleos y elevó la tasa de paro al 16,1 % en 2020

El impacto de la pandemia de la covid-19 en el mercado laboral en 2020 supuso la destrucción de 622.600 empleos y elevó 2,35 puntos la tasa de paro, hasta el 16,1 %, con 527.900 desempleados más, el mayor incremento desde 2012.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mercado laboral rompió en 2020 con siete años consecutivos de descenso de la tasa de paro y con seis seguidos de creación de empleo.