Fernando de Haro: "La crisis durará, en gran medida, lo que dure la guerra en Ucrania"

Audio

Estamos oyendo hablar mucho en las últimas horas del proyecto de ley Trans, que si el PSOE la retrasa una semana, que si una diputada socialista dimite, que si Podemos se enfada porque quiere una tramitación rápida. Esta mañana he leído una entrevista interesante en el diario El Mundo una entrevista a Amelia Valcárcel, feminista, filósofa del PSOE. Valcárcel denuncia que la ley es arcaica y malvada, ataca a la libertad de expresión y supone una amenaza para los niños y las mujeres. Pero lo que me ha resultado más interesante es cuando dice que el sexo no es algo que decide cada uno, como decide donde se va de vacaciones.

Nacemos sexuados, dice Valcárcel, nacemos hombre o mujer, solo hay disforia en un caso de 400.000. Esta frase me ha hecho comprender que lo que ahora se llama autodeterminación de genero tiene algo que ver con el viejo voluntarismo.

Sí se puede. La voluntad todo lo puede. No hay sexos, no hay datos biológicos, no hay nada recibido, el genoma es una construcción heteropatriarcal. Querer es poder, la realidad no cuenta. Probablemente este es el mensaje más nocivo de la ley. Centenares, miles de adolescentes, que descubren, de pronto, dentro sí un vacío, un no bastarle nada, una incomodidad porque no acaban de saber quien son, pensaran que ese vacío, ese no bastarle nada se puede remediar con la voluntad, con la autodeterminación, con el cambio de sexo. Valcárcel dice que el sexo es algo objetivo, ¿quién le dirá a los adolescentes que ese no bastarle nada no es consecuencia de que tienen un defecto de fábrica, no es consecuencia de haber nacido en un cuerpo equivocado?

¿Quién le dirá a los adolescentes que ese no bastarle nada es lo propio de un hombre, lo propio de un hombre y una mujer? A lo mejor la transexualidad es noticia porque ni padres, ni maestros, porque los mayores no les decimos a los adolescentes que esa inquietud, esa tristeza, es lo mejor que tienen dentro de sí. Es lo que nos hace hombres y mujeres.

Lleva razón Sánchez. Sí, hay cosas en las que lleva razón Sánchez. La crisis durará, en gran medida, lo que dure la guerra en Ucrania. Los ucranianos han conseguido en las últimas horas una importante victoria, los rusos están evacuando la ciudad de Jersón porque les parece evidente que los ucranianos la pueden recuperar.

Jersón es una ciudad del sur de Ucrania con un alto valor estratégico. ¿Estos avances de los ucranianos significan que el fin de la guerra está más cerca? Es improbable. No se pondrá fin a la guerra sin un alto el fuego y sin que haya algún tipo de acuerdo. Durante las primeras semanas de la guerra, hubo conversaciones entre Rusia y Ucrania. Ucrania estaba dispuesta a no entrar en la OTAN para tranquilizar a Putin. Pero Putin no quería renunciar a quedarse con Crimea y con el este de Ucrania. Y así siguen las cosas. Zelenski no quiere tampoco hacer cesiones territoriales. Sin en algún momento Putin quisiera negociar un alto el fuego, la OTAN y Europa deberían convencer a Zelenski de que una victoria por KO no es posible.