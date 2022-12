Fernando de Haro: "Como se ha suspendido el pleno, ahora Sánchez buscará otra fórmula para reformar el TC"

Audio

Así explica Tom Cruise la que llama la escena de acción más peligrosa jamás rodada. La han rodado para 'Misión Imposible 7'. Es una secuencia en la que el actor salta de un helicóptero con un paracaídas y conduce una motocicleta a alta velocidad por una rampa, que está situada al borde de un acantilado. Siete entregas ya de misión imposible. El guión es previsible: lo imposible se convierte en algo posible. ¿Por qué si el guión es tan previsible seguimos viendo la misión imposible hecha posible? Quizá porque el título queda desmentido y eso es lo que más nos puede entusiasmar: un imposible desmentido.

¿Por qué el presidente del Gobierno pide serenidad? Ha vuelto a estallar un volcán, se ha desatado otra vez 'Filomena', ha comenzado una nueva guerra, estamos ante una nueva pandemia ¿compramos otra vez rollos de papel higénico? En cuanto lo he escuchado he bajado a la Plaza de Cibeles que está muy cerca de aquí, de los estudios de COPE pero no he visto a nadie intranquilo, ni a nadie ondeado banderas o hablando del Tribunal Constitucional. Desde que supimos que el TC tenía que decidir sobre si seguiría tramitándose la ley que modifica las mayorías de acceso al Tribunal, el presidente del Gobierno ha querido crear la sensación de que estábamos ante un ataque sin precedentes. No hay volcán, no hay otra pandemia. Es solo que el TC ha hecho su trabajo, ha resuelto la petición de unas medidas cautelares para suspender un pleno del Senado.

Sánchez ha comparecido esta mañana para anunciar que el Gobierno va a acatar la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. ¿Para eso hace una comparencia, acaso tenía el presidente del Gobierno, o el Congreso, o el Senado, la posibilidad de hacer otra cosa que no fuera acatar al Constitucional? Sánchez acata al Constitucional pero lo pone a caldo.

Sánchez acusa al Constitucional de no permitir que el Parlamento haga su trabajo. Qué curioso, eso es precisamente lo que ha llevado al TC a suspender el pleno en el Senado, que el modo marrullero con el que Sánchez quería legislar una cosa tan seria como el funcionamiento del TC había dejado al Congreso y al Senado sin poder hacer su trabajo. El TC no ha intervenido para taparle la boca al Parlamento, no para ir contra el Parlamento, sino para obligar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria del Gobierno a respetar el Parlamento a hacer las cosas bien, sin prisas, con un proyecto de ley que pueda ser debatido con una mínima tranquilidad. Sánchez quería jugar con este asunto al juego de ganar si o si, 'win-win'. Esperaba que el TC no suspendiera el pleno del Senado, eso le hubiera permitido presentarse como un vencedor: habría derrotado a la derechona del PP. Pero también juega a ganar con la decisión tomada efectivamente por el TC, como se ha suspendido el pleno ahora buscará otra fórmula para reformar el TC y ya se está presentando como una víctima de la derecha, los jueces, y los periodistas que se han unido en complot para atacar la democracia. Sánchez quiere ganar presentándose como víctima (¿quién se acuerda ya del delito de sedición?). Pero le han surgido dos problemas: desde Bruselas hacen saber que las reformas judiciales de calado requieren que se consulte previamente a todas las partes implicadas, como a los órganos de jueces, a los fiscales antes de presentarse a la tramitación. Y eso es lo que no ha hecho. Y el segundo problema lo tiene dentro de su propio Gobierno: Podemos anda pidiendo reacción en la calle.