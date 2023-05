Fernando de Haro: "Cero minutos han dedicado nuestros políticos a los problemas reales"

Audio

Allí estaba 'La Tarde', el sábado 10 de septiembre Carlos III era proclamado Rey. Carlos se convirtió en monarca de forma inmediata tras el fallecimiento de su madre, pero el protocolo dicta que su nueva tarea debe ser confirmado oficialmente por el Comité de Ascensión. Como ya sabes, lo de la mañana es la coronación. La coronación es un rito religioso, la ocasión de que el monarca jure lealtad a las leyes y de que se le jure lealtad al rey.

Mañana volveremos a escuchar eso de que los británicos son envidiables en sus liturgias que mantienen viva la nación, admirables en su respeto a los símbolos y a la tradición. Las ceremonias por sí mismas no mantienen nada vivo, una ceremonia es ceremonia si pasa algo, si no es pura gesticulación. Preservar las tradiciones puede ser bueno o malo, hay tradiciones que son nefastas. El tradicionalismo es la mejor manera de cargarse una tradición interesante, también el progresismo es lo contrario al progreso. Una tradición merece la pena si ayuda a vivir en el presente, si no lo lógico es olvidarla. El Reino Unido está metido en un buen lío desde el Brexit y ha tenido cinco primeros ministros de 2016. Ya veremos si la ceremonia de mañana celebra algo o es solo pompa y boato vacío.

Ayer estuve hablando con una persona que había estado fuera de España y me pidió que le resumiera que había pasado esta semana. La verdad es que cuando puse un poco de orden en lo que hemos ido contando me quedé frío. Durante dos, tres días, el asunto del que más se ha hablado es de que la presidenta de una comunidad no dejó subir a un ministro a una tribuna y de que un ministro del Gobierno de España intentó colarse en esa tribuna. A esta persona le conté anoche que Bruselas quiere que la malversación sea castigada con al menos 5 años de cárcel y que con la última reforma Sánchez la había rebajado a un máximo de tres años. Y que, a pesar de todo, Sánchez dice que hizo lo que ha pedido Bruselas.

Y luego conté a esta persona que a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le han abierto un expediente por utilizar la rueda de prensa del CM para hacer electoralismo. Y que ha respondido que lo volverá a hacer.

Cero minutos han dedicado nuestros políticos a los problemas reales. Después de hacer este resumen me puse a leer un informe que se titula El valor económico del capital humano en España y sus regiones. El capital humano es educación, es productividad, es capacidad de hacer cosas. Y no puede conciliar el sueño, venía a mi cabeza una frase del informe: la evolución en España del capital humano, junto al crecimiento moderado de otros tipos de capital, ofrecen una imagen de declive. Imagen de declive.