Fernando de Haro: "Celebrar la Nochebuena y Navidad en países como Nigeria es un acto de heroísmo"

Audio

Estamos a unas horas de la cena de Nochebuena, a estas horas muchos están en la cocina últimando la cena. Tenemos por delante la noche mas familar del año, y habrá quien después irá a la misa del Gallo. En La Tarde de Cope queremos acordarnos de aquellos para los que la Navidad es un día de incertidumbre, incluso de miedo, de aquellos para los que celebrar la Nochebuena y la Navidad es un acto de heroísmo. Hay más de 300 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. En Bagdad, por ejemplo, la capital de Iraq, hoy se ha suspendido la misa del Gallo para evitar que se produzca un atentado yihadista. Antes de este día de Nochebuna se han recrudecido los ataques a los cristianos de la India, los ataques a los cristianos coptos han sido frecuentes en Navidad.

Hoy me he acordado de un amigo que hice en el norte de Nigeria, en la ciudad de Jos, el padre Kassam. Un tipo estupendo que está dedicado en cuerpo y alma a su gente. Hace diez años en una de las Iglesias de Jos, en la misa del Gallo, el ataque de unos terroristas provocó la muerte de 32 personas. He llamado a Kassam y me ha contado, que a pesar de lo que pasó hace diez años, están preparando la misa de medianoche y que esperan que participe mucha gente.

La verdad es que en los nigerios siempre sorprenden su alegria. De alegría precisamente, en medio de esas difíciles circunstancias, me ha hablado Kassam de la alegría en estas difíciles circunstancias. La verdad es que es muy sorprendente que Kassam me haya hablado de alegría porque la persecución arrecia contra los cristianos en el norte de Nigeria. Durante este año han sido asesinados alrededor de 1.000 cristianos en este país, 5.000 desde 2015. En algunos casos han sido víctimas de Boko Haram, en otros casos han sufrido los ataques de la etnoa fulani. Es un auténtico genocidio. Junto a los ataques, otro fenómeno muy frecuente es el de los secuestros de chicas que son obligadas a convertirse y que son utilizadas en muchos casos como exclavas sexuales. Seguro que te acuerdas de las chicas de Ceebok, las que fueron secuestradas. Estos secuestros continuan. Hace dos años, por ejemplo, fue secuestra Leah Sharibu junto a un grupo de cien chicas más, las demás han sido puestas en libertad pero Sharibu sigue en manos de sus secuestradores porque no ha querido convertirse al islam. Y aquí es donde Kassam habla de alegría.