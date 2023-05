Fernando de Haro: "Bolaños ha buscado la confrontación y Ayuso, lo mismo. Madre mía, qué nivel tenemos..."

Audio

Este es el sonido que echamos de menos y es el sonido que le gusta a Liren Ding, el campeón del mundo de ajedrez. Liren Ding es chino, le gusta leer y también escuchar y mirar cómo llueve. Seguramente sabes ya que se hizo con el título de campeón mundial en una partida muy emocinante. Ding ha protagonizado una gran remontada. Tiene 30 años, lleva jugando al ajedrez desde hace 24, y es un hombre muy humilde.

No ha sido fácil que se haya hecho con el título de campeón del mundo. La segunda partida del mundial la perdió y, como es un hombre al que le gusta leer, entonces se acordó de unos versos de la poeta Louise Gluck. Esos versos dicen: "Hasta que el mundo refleje las más profundas necesidades de mi alma". No hay que ser un genio del ajedrez para aspirar a lo que aspira Liren, a que el mundo refleje las más profundas necesidades de mi alma. Si pudiera hablar con Liren le preguntaría si ahora que ha llegado tan alto ha experimentado que el mundo refleja las más profundas necesidades de su alma. Seguramente no. Las necesidades siempre son más grandes que el mundo.

"La representación institucional está perfectamente establecida". Estas son las palabras con las que Alejandra Blázquez, la jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid, ha impedido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subiera a la tribuna para seguir la parada militar que normalmente tiene lugar el 2 de mayo para conmemorar la revuelta contra los franceses. Alejandra Blázquez no ha dejado pasar a Félix Bolaños. Madre mía, qué nivel tenemos.

Como seguramente sabes, el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid porque fue cuando los madrileños se levantaron contra las tropas francesas que nos invadían. Esta celebración lleva siendo motivo de culebrón desde hace semanas, parece sacado de la serie 'Aquí no hay quien viva' o de un tebeo de Ibañez. El esperpento comenzó hace un año, cuando Bolaños convocó de urgencia a los medios de comunicación el 2 de mayo para informar de que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían sido infectados por Pegasus, ese sistema de espionaje que es ya tan conocido. Por cierto, que de eso no hemos sabido nada.

Lo que sucedió hace un año para Ayuso fue una afrenta, se tomó muy mal esa rueda de prensa porque la consideró una contraprogramación. El equipo de Isabel Díaz Ayuso decidió que la invitación este año iría a nombre de Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, y no a Pedro Sánchez para que delegara en Bolaños. Pero la ministra Rodríguez dijo que no iba a asistir a la celebración de esta mañana y que delegaba en Bolaños, pero Ayuso le dijo a Bolaños que él no estaba invitado. Qué nivel, qué nivel... Durante varios días la Comunidad de Madrid ha estado diciendo que si Bolaños se presentaba no iba a poder sentarse porque no habría silla para él. La cosa es que al final ha habido silla, Bolaños se ha sentado, pero lo que no le han dejado es subir a la tribuna para seguir el desfile militar. El alcalde Almeida ha dicho que "si estás invitado, no puedes subir".

¿Por qué ha hecho esto Bolaños? Por una razón muy sencilla: quiere mostrar que Ayuso es una radical. Bolaños ha buscado la confrontación. ¿Y Ayuso? Ayuso, lo mismo. Según las encuestas, va a tener mayoría absoluta y con estas decisiones se hace más popular.

Con razón los españoles decimos que uno de los mayores problemas que tenemos en el país es el problema de los políticos.