Fernando de Haro: "Bildu no ha condenado los atentados de ETA y no puede dar lecciones de democracia"

Audio

Transparencia, cogobernanza, son algunas de las palabras preferidas de Sánchez. Nosotros lo vamos a hacer de otro modo, vamos a ser el Gobierno más transparente. Pues no. Una persona particular solicitó información sobre cómo había usado el Falcon en las elecciones de abril de 2018. Lo pidió en Moncloa y no se la dieron. Se fue al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno donde en octubre de 2019 le dieron la razón. Pero la Abogacia de Estado recurrió a los Tribunales argumentando que no podían dar esa información porque no existe.

Ahora la Audiencia Nacional ha sentenciado que hay que facilitar la información, que el Gobierno tiene que decir si Sánchez utilizó el falcón para desplazamientos privados. La Audiencia Nacional le tira de las orejas a Sanchez por su actitud renuente.

Sánchez no es transparente y Sánchez, porque así se lo marca el vicepresidente del Gobierno, cada vez se escora más hacia el grupo radical formado por ERC y Bildu. Ayer cuando le preguntaron tras su homilía laica de los domingos que pensaba d de los homenajes a los etarras se limitó a lamentarlo. 15 segundos le dedicó al asunto. Otegi, que puede afrontar una repetición del juicio Beteragune, en el que fue condenado por pertenencia a organización terrorista, está encantado de pisar dia sí y día no la alfombra para la normalización que le ha puesto Igleisas ha anunciado hace unas horas el sí a los presupuestos. Queda el respaldo de las bases, pero es un puro trámite.

Fernando de Haro sobre EH Bildu y su acuerdo con el Gobierno

La normalización de Otegui, proporcionada por Iglesias y Sánchez supone que el hombre que no ha condenado el terrorismo se dedique a presentarse como salvador de la democracia española. Dice Otegi que los presupuestos son una oportunidad para democratizar España.

Este es el daño que provoca un pacto con Bildu, que Otegi nos de lecciones de democracia. La democracia española salió adelante a pesar de lo que hizo la gente de Otegui. Cuando los españoles hacían la transición a la democracia, cuando se ponían los fundamentos de nuestra democracia, los amigos de Otegui, el propio Otegi, la gente de ETA se dedicaba a matar y a secuestrar para intentar que la democracia descarrilase. Un partido que no ha condenado los atentados de ETA no puede dar ninguna lección de democracia porque no ha pedido perdón por no negar el primer derecho de una democracia: la vida.