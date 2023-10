Fernando de Haro: "Bildu, si no condena, es que apoya a los homenajes a los etarras"

Audio

Los primeros ejemplares de osos pandas llegaron a Madrid en diciembre de 1978, cuando el Gobierno chino regaló a los Reyes una pareja de pandas, Chang-Chang y Shao Shao.

Hace unos días cumplieron dos años. Los gemelos de pandas gigantes del Zoo Aquarium de Madrid, Youyou y Jiujiu, con fecundación artificial porque los machos de los osos pandas en cautividad tienen dificultades para engendrar descendencia.

Esos osos panda que llegaron en el 70 fueron fruto de la diplomacia del oso panda. Y la noticia es que China ha empezado a pedir que se los devuelvan: a las autoridades de USA, del Reino Unido.

China, como no quiere que le canten las verdades del barquero, ha empezado la contradiplomacia de los pandas. En realidad, lo de la contradiplomacia de retirada es muy vieja: te retiro la palabra, al menos una semana, porque me has dicho que no recojo la cena nunca; te retiro el saludo porque aparcas mal tu coche en el garaje; me retiro de las conversaciones serias porque los amigos me han hecho con discreción un comentario sobre lo dejado que ando; me retiro de los sitios donde hay alguien que no piensa exactamente como yo. La contradiplamacia de la retirada.

"Bildu, si no condena, es que apoya a los homenajes a los etarras"



Esta semana ha tenido lugar la ronda de consultas de Sánchez con los grupos parlamentarios y Sánchez decía esto de "me voy a reunir con todo el mundo, menos por supuesto con Vox; con Bildu por supuesto que sí". Es una operación que lleva haciendo tiempo Sánchez de normalizar a Bildu, pero Bildu no es un partido normal.

Por más que se empeñe Sánchez, Bildu no es un partido normal y hoy lo hemos visto en el Ayuntamiento de Vitoria. Una banda ha profanado, han violentado, la tumba de Fernando Buesa.

Un acto de barbarie, un acto de falta de respeto por los muertos, un acto de doble victimización. O sea, primero te matan, luego van a tu tumba y hacen lo que han hecho con la tumba de Fernando Buesa. Un abrazo desde aquí a su familia.

Pues hoy en el Ayuntamiento de Vitoria se ha aprobado una resolución contra ese acto. ¿Y quién no ha votado a favor la resolución? Pues sí los dos concejales de Bildu. Otegui dice que rechaza la actitud de sus dos concejales.

Pues nada, hazlos dimitir. Pero es que esto es un goteo constante. Hace 15 días todos los grupos del Parlamento vasco, salvo Bildu, condenaron las iniciativas de homenaje a los etarras y Bildu, si no condena, es que apoya a los homenajes a los etarras.

A comienzos de septiembre, Otegui llamó a los presos de ETA presos políticos. No, no, estos señores están en la cárcel porque tienen delitos de sangre, no por sus ideas. Este es Bildu, el partido con el que Sánchez pacta, el partido que ha hecho, entre otras cosas, que la socialista Chivite, esté al frente de la Comunidad Foral de Navarra