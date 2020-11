Fernando de Haro: "El antitrumpismo ha alimentado el trumpismo"

Audio

¿Quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos? En este momento no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se ha terminado el recuento y porque ninguno de los dos candidatos está ganando por goleada. Seguramente tardaremos días o incluso semanas en conocer el resultado.

El sistema electoral de Estados Unidos es muy complicado, es del siglo XVIII. En cada estado se cuentan de forma diferente los votos populares. En este momento Biden le gana a Trump por casi tres millones de votos, pero eso no importa. Lo que importan son los votos electorales, los que tiene asignados cada Estado. Para poder ganar las elecciones hay que tener 270 votos electorales.

Va a ganar en voto electoral quien gane en tres estados: Wisconsin, Míchigan y Pensilvania, donde no ha terminado el recuento. En Wisconsin va por delante Biden por solo 30.000 votos, en Michigan están empatados y en Pensilvania va ganando Trump.

Como el resultado electoral va a ser muy ajustado, seguramente habrá recurso a los tribunales. En Estados Unidos, para complicar más las cosas, no hay Junta Electoral Central. La buena noticia es que los temidos disturbios no se han producido.

Esta mañana en España, madrugada en Washington, Trump se ha proclamado ganador, ha anunciado que hay un fraude y que va a pedir que el Supremo detenga el recuento del voto por correo.

¿Por qué ha hecho eso Trump si las cosas le han ido mucho mejor de lo que dicen las encuestas? Trump ha hecho eso para ganar ventaja ante la posibilidad de que Biden acabe poniéndosele por delante. Ha querido ganar terreno pero lo ha hecho denunciando un fraude del que no tiene pruebas, denunciando un voto por correo que es perfectamente legal. Una vez más, Trump pervierte las instituciones en su favor.

¿Puede ganar todavía Biden? Trump se ha hecho con estados claves como Florida, donde los cubanos y los venezolanos del exilio le han votado porque no quieren un presidente de izquierdas, aunque en realidad es un presidente muy poco de izquierdas. Si gana Biden será por un pequeño margen y eso provocará seguramente muchos recursos judiciales. Insisto, en Estados Unidos no hay Junta Electoral Central y tienen que decidir las cámaras. Eso significa que tendremos inestabilidad y eso es malo.

¿Por qué todas las encuestas se han equivocado? Seguramente porque los sociólogos, los medios de comunicación de allí y de aquí no conocemos el alma de la mitad de los estadounidenses. Trump ha mejorado en votos con una participación récord, los mensajes, el nacionalismo que pueden parecernos ridículos conquista el alma de la mitad de los estadounidenses.

El antitrumpismo ha alimentado el trumpismo.