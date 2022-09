Fernando de Haro analiza los datos del paro de agosto: "Es un síntoma más de que la economía va frenándose"

Audio

"Cien millones de historias, cien millones de canciones, me siento estúpida cuando canto". Es la voz sugerente, potente de Demi Lovato, una de las grandes cantantes estadounidenses del momento, escuchada en todo el mundo. Demi Lovato que es conocida desde que era niña, ha asegurado hace unos días que lamenta haber hecho un documental sobre su vida. Quizás ese cambio de opinión tiene que ver con la soledad que expresa en su tema 'Alguien'.

"He intentado hablar con mi piano, con mi guitarra, confiando en el alcohol. Nadie me escucha. Por favor, envíame a alguien". La canción de Lovato se entiende muy bien, es un grito: todos cantamos, todos gritamos, incluso de forma inconsciente. 'I need someone', necesito a alguien. Quizás por eso seguimos con tanto interés el culebrón de Pique y de Shakira, necesitamos historias de amor, necesitamos a alguien. Le pedimos al destino que nos mande alguien.

Hace unas horitas hemos conocido el dato de paro del mes de agosto. Nos inquieta el dato de paro porque es una forma de medir la profundidad de la crisis. ¿El dato de paro del mes de agosto ha sido bueno o malo? No ha sido formidable, como algunos nos quieren hacer creer, ni desastroso como nos quieren hacer creer otros, ya sabemos de quién hablamos.

Vamos al dato y no a las declaraciones políticas. Al final del mes de agosto las personas con trabajo se redujeron. Al acabar el mes había 190.000 personas menos contratadas. Al terminar el mes de agosto muchas personas se quedan sin trabajo porque acaba el periodo más intenso de la temporada turística. ¿Cuál es el problema? Que esta vez se ha destruido más empleos finales de agosto que en otras ocasiones. ¿Y eso qué significa?

Significa que el ritmo de creación de empleo que era muy bueno, se va frenando. Ya llevamos dos meses seguidos, julio y agosto, con destrucción de empleo. ¿Y eso es muy grave? Es un síntoma más de que la economía va frenándose. Hasta ahora, en España se había creado mucho empleo. Ahora ha cambiado la tendencia. ¿Cuándo volverá ser buena para el empleo? No lo sabemos porque depende, en gran medida, de la guerra en Ucrania. Y de muchas cosas más. Depende por ejemplo de que Alemania entre en recesión o no entre. La recesión son seis meses seguidos de decrecimiento económico. Lo peor para España llegará a final de año. Pero esta vez, quien lo iba a decir, tenemos algunas ventajas.

No lo vamos a tener fácil, la ventaja es que ya estamos entrenados.