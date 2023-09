Fernando de Haro analiza el acto convocado por el PP: "Feijóo salió reforzado y hubo apoyo social"

Audio

Esta canción de Xoel López está dedicada a los que están tristes, a los que están atrapados entre las sombras, a los que están encallados en la arena, y les dice que del lodo crecen las flores más altas. Se dice o se canta pronto, pero al que está entre las sombras y en la arena, al que está triste, el final positivo no les resulta nada evidente.





Tristeza, este fin de semana en una entrevista en El Mundo, Inés López Ibor decía que no se debe confundir la tristeza con la depresión. Inés López Ibor es psiquiatra. Los psiquiatras son los grandes referentes, no solo por los problemas de salud mental que son serios, sino porque hablan de ese desconocido y misterioso personaje que llevamos dentro.

Tristeza y depresión no son lo mismo. Si algo malo nos sucede, vamos a estar tristes. Pero las enfermedades mentales son otra cosa. Es normal que yo esté angustiada cuando me pase algo malo, dice la psiquiatra. El hielo hará crecer la herida, Más sabkia, más sabia, la herida más sabia, le responde Xoel. O no.

Sobre el mitin del PP en Madrid

Encantados en el PP. Al partido le salió muy bien el mitin. Sacaron mucha gente a la calle 50-60.000 personas con una imagen de unidad. Feijóo salió reforzado, hubo apoyo social. Los del Partido Popular han asegurado que España está despierta. Y es que la amnistía no es una broma.

El buen resultado del mitin es ver como el Gobierno se ha 'picado'. La prueba es que Isabel Rodríguez ha venido a decir que mucha calle, mucha calle, pero que Feijóo no tiene los 176 diputados y que se va a ver esta semana en el Congreso. La mayoría social.

El razonamiento de Isabel Rodríguez es el mismo que el de Sánchez. Un poco más elaborado y menos rudo en su formulación.

"Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en Gobierno la voluntad popular expresada por todos los españoles y españolas cada vez que hay elecciones, libres e iguales", ha asegurado el líder del Ejecutivo.

El mítin de ayer tiene un claro efecto: el PP estaba en shock después de haber ganado las elecciones del 23J, sabe convocar, y lucha por una causa justa. Hay muchos detrás de su causa, que la causa de la Constitución. Detrás de esa causa está la mitad o algo más de la mitad de la sociedad española.

La calle es muy importante para las grandes ocasiones, pero no se hace oposición fundamentalmente en la calle. La mayoría aritmética, no sabemos si la mayoría social, la tiene Sánchez. Eso es verdad, pero hay que volverlo a repetir la democracia no son solo mayorías.