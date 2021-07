Fernando de Haro: "Una alta tasa de incidencia no le viene nada bien a un país que vive del turismo"

Audio

Tarde de operación salida, tarde de fútbol. Muchos nos oyen desde la carretera empezando las vacaciones o empezando su descanso de fin de semana. Empezamos vacaciones o fin de semana con una especie de ducha escocesa de noticias, agua caliente y agua fría. El resultado del partido de la Eurocopa puede terminar de calentar el agua.

Agua fría, noticias no muy buenas. Las de la pandemia. La incidencia acumulada sigue subiendo y estamos ya en 134 casos por cada cien mil habitantes. Los contagios se producen, sobre todo, entre los más jóvenes, que tienen una incidencia de 345 casos por cada 100, una tasa de incidencia de riesgo. Es verdad que los jóvenes no saturan los hospitales, no van a la UCI y se mueren mucho menos. Pero es también verdad que provocan que el virus siga circulando y una alta tasa de incidencia no le viene nada bien a un país como el nuestro, que vive del turismo.

Agua caliente. Los datos de desempleo del mes de junio han sido datos buenos, datos claramente buenos. Se ha reducido el número de parados de forma significativa y, lo que es más importante, los afiliados a la Seguridad Social suben en 233.000 personas y ya habían subido 200.000 en mayo. Estas cifras constatan que el final del estado de alarma y el avance en el proceso de vacunación está ayudando a que se reactive la economía. Estupenda noticia. Pero, siempre hay un pero, todavía tenemos 447.000 personas en ERTE, a las que hay que sumar 250.000 autónomos en cese de actividad.

Ya estamos en el mismo nivel de afiliación a la Seguridad Social que en marzo de 2019, pero para estar como en esa fecha es necesario crear casi 750.000 puestos de trabajo más. La mitad de las personas que están en ERTE son personas que, de un mundo u otro, están vinculadas al turismo. Para que vuelvan al mercado de trabajo las empresas turísticas tienen que tener la misma actividad que tuvieron en la temporada de 2019. Y eso no va a suceder.

La previsión es que esta temporada haya 45 millones de turistas, que son la mitad que un año normal. La salida de los ERTES depende de la recuperación del turismo y que las empresas, cuando retorne la actividad normal, hayan sobrevivido. Aunque todas las empresas turísticas sobrevivieran quedarían más de 200.000 personas en ERTE. Para que no se conviertan en parados de larga duración es necesario que se usen bien los fondos europeos.