De Haro, sobre las elecciones andaluzas: "Lo tiene muy difícil Espadas, ¿Espadas, quién es Espadas?"

"Buenas tardes, a la gente gente:

Los británicos siguen celebrando el jubileo por los 70 años que lleva la Reina Isabel II en el trono. Hoy se ha celebrado un oficio religioso de acción de gracias en la Catedral de San Pablo.

La Reina no ha podido asistir por una leve indisposición. Ha estado representada por su hijo Carlos. Enrique y Meghan siguen muy discretos. La sociedad británica no es precisamente modélica según para qué cosas. Ahí está el asunto del Brexit. El Reino Unido no ha sabido integrar a muchos de los migrantes, está dividido entre el norte pobre y el sur rico, mantiene una gran desigualdad, y Londres, más que una ciudad es un país dentro de un país, con todos sus atractivos a menudo es un páramo de soledad. Quizá por eso llama la atención que una reina que se ha equivocado en no pocas ocasiones -recordemos la época de Diana de Gales-, que habla en público de sus devociones, suscite tanto entusiasmo. El apoyo a la Reina, ya veremos que pasa cuando falte, oscila entre el 60 y el 80 por ciento. La pasión de los británicos por su reina subraya la necesidad de que un país mantenga una o varias referencias que recuerden lo mucho que sus nacionales tienen en común.

Hace unas horas ha arrancado la campaña electoral andaluza. Hay quien propone eliminar las campañas electorales, total siempre estamos de campaña y en el mundo digital ya no hacen falta grandes mítines. Quizás sea verdad, pero lo cierto es que en muchas de las elecciones de los últimos años, el voto ha sido muy volátil y se ha definido en los últimos momentos. Arranca la campaña en Andalucía con un 30 por ciento de indecisos, es mucho. Desde el minuto cero el candidato del PSOE, Juan Espadas se ha entregado a su misión casi imposible: movilizar al electorado de la izquierda. Para empezar, ha tenido que enfrentarse a Tezanos, el gran aliado.

Lo tiene muy difícil Espadas. ¿Espadas, quién es Espadas? La mitad de los andaluces no conocen a Espadas. Los primeros pasos de Moreno Bonilla desvelan la estrategia: hacer ver que no se han desmantelado los servicios públicos ni la sanidad pública.

Cuatro de cada diez andaluces dicen que Moreno es su candidato preferido. Eso puede significar que Moreno tiene recorrido al alza. La mitad de los votantes que votaron a Sánchez y que ahora están indecisos se inclinan por el PP, por Vox o por Ciudadanos. Transferencia de voto de izquierda a derecha, algo poco visto. Sánchez tiene previsto participar intensamente en la campaña andaluza, si a lo largo de los próximos días se le ve poco por el sur es que la debacle se va confirmando".