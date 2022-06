De Haro: "Lo que ha pasado en Andalucía tiene una explicación: Bonilla ha vendido el cambio tranquilo"

Buenas tardes, a la gente gente:

Dos Hermanas es uno de esos grandes pueblos andaluces con mucha historia y con casi 150.000 habitantes. Un pueblo ciudad que vive del campo, pero también de la industria y de los servicios y que es ciudad dormitorio para muchos vecinos que trabajan en Sevilla, está de hecho a 14 kilometros de Sevilla. Dos Hermanas hasta ahora había sido el corazón socialista de Andalucía y el corazón del socialismo de toda España.

Dos Hermanas es el corazón socialista de España. O al menos eso es lo que pensaba Sánchez. Aquí es donde en tiempos de Felipe Gónzalez y Alfonso Guerra celebraban sus históricos mitines. Ayer casi cuatro de cada diez vecinos de Dos Hermanas votaron por el PP. El PP a más que triplicado su apoyo hasta llegar a los 24.000 votantes. Ayer cuatro de cada diez andaluces votaron por el PP. ¿Qué ha pasado en Dos Hermanas, qué ha pasado en toda Andalucía para que el PP haya ganado con una amplia mayoría absoluta? En los 25 años que viví en Andalucía una cosa así era impensable. Y esta es la clave. Que la Andalucía de los años 70, de los años 80, la Andalucía de los 90, también la Andalucía de hace 20 años ha desaperecido en parte. Esta mañana en "Herrera en COPE", Moreno Bonilla, aseguraba que se había acabado la Andalucía de las trincheras.

Lo que pasó ayer, aquí, en toda Andalucía no se explica por una sola razón. Moreno Bonilla le ha dicho a Herrera que su éxito es haber sabido escuchar, leer un cambio social.

¿Cuál es el cambio social? Que una parte de los antiguos votantes de izquierda se hayan pasado al PP. El PP este domingo ha recibido el voto de más de un millón y medio de andaluces. En el supuesto de que todos los votantes que optaron por Ciudadanos hubieran elegido la papeleta del PP todavía faltarían alrededor de 400.000 votantes que no serían antiguos votantes de la coalición que ha gobernado en los últimos años Andalucía.

El PP no ha crecido gracias a los votantes de Vox. ¿Y por qué ha dejado de ser tabú votar a la derecha? Porque ya ha gobernado una legislatura y se ha visto que no ha desmantelado la sanidad, que no ha desmantelado los servicios públicos: el centro-derecha no tiene rabo. Moreno Bonilla es, en el fondo, el hombre de la continuidad institucional, sus políticas no han supuesto un cambio estrepitoso respecto a las que hacía el PSOE. Bonilla gana porque ha vendido el cambio tranquilo. Interesante mensaje para quien piensa que el PP solo puede ganar una mayoría suficientes si se dedica a la guerra cultural contra la progresía y los neocomunistas".