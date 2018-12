De Haro a las 18: "El código penal no puede ponernos a salvo al 100% de los asesinos"

Tiempo de lectura: 2



"Son las seis, las cinco en Canarias.

Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos una última hora sobre el caso de Laura Luelmo, porque la autopsia confirma que fue agredida sexualmente.

El asesinato de Laura Luelmo es un caso horrible. Pero a estas horas quizás haya que hacer un llamamiento a la serenidad y también autocrítica de los medios de comunicación. ¿Por qué no? Y una crítica a los políticos. Esta mañana hemos visto un espectáculo muy poco edificante en el Congreso con todos los partidos debatiendo en caliente sobre la prisión permanente o no, sobre modificación o no del Códido Penal.

Hemos visto esta tarde escenas de vecinos de El Campillo saltándose el cordón policial e increpando al asesino. Quizás es el momento de hacer un llamamiento a la serenidad y a no dejarse llevar por espejismos.

Este es un asesinato horrible. Pero no podemos crear sensaciones falsas. Y, sobre todo, esta pretensión de informar minuto a minuto a veces puede ser negativa porque crea una sensación de alarma desproporcionada y que a lo mejor está entorpeciendo la investigación.

Es falsa la sensación de que nuestro país es un país inseguro en el que te juegas la vida si sales a la calle a correr. No es cierto. España es uno de los países con menos asesinatos por cada 100.000 habitantes en Europa.: 0,7 por ciento.

Tampoco es cierto que las personas que cometen un delito salgan pronto a la calle. Es cierto que Bernardo Montoya fue condenado, cumplió su condena y salió a la calle. Pero las personas que son en España condenadas no salen tiempo de prisión. España es el cuarto país de Europa donde las personas condenadas pasan más tiempo están en prisión. Y nuestro Código Penal es uno de los códigos penales más duros.

España es uno de los países con más bajo índice de criminalidad de Europa. Toda sensación de alarma creada por coberturas televisivas donde obtener una décima de share a costa de la morbosidad es constante, probablemente es un ejercicio de irresponsabilidad.

Aunque sea impopular en este momento hay que decirlo, el derecho, el código penal no puede ponernos a salvo al 100% de los asesinos, de que alguien cometa delitos. La seguridad absoluta no existe, no hay nada más inconveniente que legislar en caliente. No hay nada que nos ponga a salvo completamente del mal, de alguien decida matar a una persona.

Al final vamos a acabar todos intoxicados de información morbosa, y aquí los medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica. No todo vale. Y todos vamos a acabar enfermos de Código Penal, pensando que a base de endurecer cada vez más el Código Penal, vamos a impedir estas cosas.

En un asesinato hay algo incomprensible. Lo incomprensible que tiene que una persona quiera hacer el mal. Ante eso, es una utopía pensar que el Código Penal nos va a devolver al paraíso, a un mundo donde el mal ya no existe. No es así. Y aunque sea impopular decirlo en este momento, hay que decirlo, hay que hacer un llamamiento a la serenidad. El Estado de Derecho funciona en España, y funciona bien. No hay justicia popular que sea conveniente en este momento".