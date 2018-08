De Haro a las 16 ' Es bueno intentar rebajar la crispación'

Tiempo de lectura: 1



Un importante líder político español ha asegurado que su partido no va a participar en una determinada camapaña para evitar la crispación. No voy a decir el nombre de ese político, no voy a decir cuál es la campaña y no sé si ese político y su partido van a mantener su próposito. Espero que sí.

Es muy bueno intentar rebajar la crispación. Hemos cogido la intolerante manía de llamarle buenista al que no está todo el día a la gresca. El buenistas es un bobo que no sabe cual es el valor de las cosas. Pero se puede no ser un bobo, defender lo que considera justo, dejar de decir y de postular lo que a uno le parece más conveniente, y no estar todo el día a la gresca, no ser un broncas.

El buenista y el broncas -dos tipos humanos que proliferan- se parecen en realidad mucho: ninguno atiende a razones, se dejan llevar por los sentimientos, por las anécdotas... El broncas solo habla con los suyos y no razona. El buenista habla con todos, pero tampoco razona. El broncas, sea cual sea su color, cree que la crispación, la polarización, es una buena herramienta de combate... No escucha y, por no escuchar, ni se escucha a si mismo. El broncas no se da cuenta de que el verdadero coraje está en aceptar soluciones realistas...

Me parece a mí que el buenista y el broncas se parecen mucho.