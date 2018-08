De Haro a las 16:"En ese manifiesto se decía que las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos"

Tiempo de lectura: 1



Escucha ahora en 'La Tarde' el monólogo de Fernando de Haro a las 16 horas: ¿Tu crees que una mujer si no está en serias dificultades económicas o sociales está dispuesta a gestar en su vientre a un niño que después entregará a otra persona? A mi me cuesta creerlo. Hace unos meses un grupo de feministas, que se ha autodenominado "No somos Vasijas", escribía un interesante manifiesto que empezaba con esta frase: "las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera parcial o total. Ya hay demasiadas mujeres -esto lo digo yo-que se alquila o compran, porque alquilar o comprar un cuerpo es alquilar o comprar una persona". El manifiesto lo firmaban feministas, mucho de ellas de izquierda, que durante años han luchado por la liberación de la mujer. Una liberación que no es completa y sobre la que se ciernen nuevas amenazas. En ese manifiesto se decía que las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores. Algo semejante decía Carmen Calvo. En esto la vicepresidenta del Gobierno acierta. Ha dicho hoy Rivera que va a llevar al Congreso su propuesta de gestación subrogada porque España va a ser un país moderno. Utilizar a las mujeres como vasijas no tiene nada de moderno. Es muy antiguo.