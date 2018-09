De Haro a las 18h:"La gente-gente es la de las cicatrices"

Tiempo de lectura: 1



La pareja ha dado las gracias. La pareja Pablo Iglesias e Irene Montero han dado las gracias en una carta a los médicos y a las enfermeras que han sacado adelante a sus dos hijos que nacieron demasiado pronto. Han dado las gracias a sus rivales políticos, dicen que palabras más hermosas, algunos de los abrazos más sinceros, algunos de los consejos más provechosos, vinieron de sus adversarios políticos. Han dado Irene y Pablo las gracias a los que han rezado por los niños aunque ellos dicen ser ateos. No es poco, más bien me parece mucho porque en España no solemos dar las gracias por nada, porque en España, a menudo, lo primero y lo último es la queja y el lamento contra los médicos, contra los políticos, contra el empedrado y contra el destino. Yo no estoy de acuerdo politicamente en casi nada con Pablo e Irene. Pero en esto sí, en dar las gracias sí. Dicen Pablo e Irene que les queda una cicatriz llena de amor por sus hijos. En esto también estamos de acuerdo, la gente-gente es la de las cicatrices.